Тепер без тесту на COVID-19: Греція спростила вимоги вʼїзду вакцинованих туристів

Про це повідомляє GreekReport.



Зазначається, що міністр охорони здоров’я країни Танос Плевріс заявив, що з 7 лютого туристи, які мають чинний європейський сертифікат вакцинації проти COVID-19, при вʼїзді до Греції більше не будуть зобовʼязані пред’являти COVID-тест.



Як повідомив міністр туризму Василіс Кікіліас, туристичний сезон в Греції цього року почнеться з 1 березня.



Він підтримав рішення МОЗ і назвав його кроком до збільшення туристичних потоків до країни, оскільки це полегшує потенційним мандрівникам планування подорожі до Греції.



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