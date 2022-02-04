Тепер без тесту на COVID-19: Греція спростила вимоги вʼїзду вакцинованих туристів
Греція змінила вимоги для вʼїзду в країну вакцинованих туристів, звільнивши їх від здачі тесту на коронавірус
Про це повідомляє GreekReport.
Зазначається, що міністр охорони здоров’я країни Танос Плевріс заявив, що з 7 лютого туристи, які мають чинний європейський сертифікат вакцинації проти COVID-19, при вʼїзді до Греції більше не будуть зобовʼязані пред’являти COVID-тест.
Як повідомив міністр туризму Василіс Кікіліас, туристичний сезон в Греції цього року почнеться з 1 березня.
Він підтримав рішення МОЗ і назвав його кроком до збільшення туристичних потоків до країни, оскільки це полегшує потенційним мандрівникам планування подорожі до Греції.
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