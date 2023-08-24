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Головна Суспільство "Доставка безпечного майбутнього": Glovo разом з UNITED24 запустили функцію донатів на авто для розмінування України

"Доставка безпечного майбутнього": Glovo разом з UNITED24 запустили функцію донатів на авто для розмінування України

24 серпня, 2023 четвер
13:36
Суспільство Glovo

До ініціативи UNITED24 долучився міжнародний сервіс доставки Glovo: у межах проєкту "Доставка безпечного майбутнього", сервіс додав функцію донатів на авто для розмінування України

Про це поінформував міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Зазначається, що проєкт стартує у День Незалежності України, 24 серпня.

"У користувачів Glovo по всьому світу з’явиться нова функція в меню - вони зможуть задонатити кошти на розмінування. Гроші підуть на спеціальні автомобілі, які доставлятимуть працівників та обладнання до місць небезпеки", - розповів Федоров. 

Спершу до проєкту зможуть долучитися мешканці 15 найбільших міст Іспанії, яка є батьківщиною Glovo. Далі - ініціативу запустять ще у 25 країнах. Вказано, що функція донатів діятиме у застосунку щомісяця з 24 до 26 число. 

"Розмінування - важливий етап на шляху до відновлення мирного життя українців. Кожна знешкоджена міна - врятоване життя. Дякую Glovo за підтримку України", - наголосив Федоров. 

  • 30 травня стало відомо, що актор Міша Коллінз, відомий за роллю Кастіеля в серіалі "Надприродне", приїхав до Києва. Він підтримав Україну із перших днів повномасштабного вторгнення і став амбасадором UNITED24.  
  • Пізніше Міша Коллінз розповів, що буде допомагати Україні в гуманітарному розмінуванні. Для нього - це особисте питання, оскільки друга актора – британський журналіст і фотограф Джайлс Дьюлі – свого часу в Афганістані наступив на вибуховий пристрій і втратив обидві ноги та руку. 
Світ
Україна
Іспанія
Війна з Росією
допомога Україні
День Незалежності України
відбудова України
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