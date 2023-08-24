"Доставка безпечного майбутнього": Glovo разом з UNITED24 запустили функцію донатів на авто для розмінування України

Про це поінформував міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Зазначається, що проєкт стартує у День Незалежності України, 24 серпня.

"У користувачів Glovo по всьому світу з’явиться нова функція в меню - вони зможуть задонатити кошти на розмінування. Гроші підуть на спеціальні автомобілі, які доставлятимуть працівників та обладнання до місць небезпеки", - розповів Федоров.

Спершу до проєкту зможуть долучитися мешканці 15 найбільших міст Іспанії, яка є батьківщиною Glovo. Далі - ініціативу запустять ще у 25 країнах. Вказано, що функція донатів діятиме у застосунку щомісяця з 24 до 26 число.

"Розмінування - важливий етап на шляху до відновлення мирного життя українців. Кожна знешкоджена міна - врятоване життя. Дякую Glovo за підтримку України", - наголосив Федоров.