Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство Доступ до розробок США з декарбонізації: Україна приєдналася до ініціативи Net Zero World

Доступ до розробок США з декарбонізації: Україна приєдналася до ініціативи Net Zero World

4 листопада, 2021 четвер
19:16
Суспільство

Україна приєдналася до американської ініціативи Net Zero World, завдяки якій українські вчені отримають доступ до розробок 17 наукових лабораторій міністерства енергетики США для реалізації проєктів з декарбонізації

Про це повідомляє міністерство енергетики України.

"Завдяки участі в ініціативі Україна отримає доступ до розробок 17 наукових лабораторій міністерства енергетики США для можливої реалізації пілотних проєктів з декарбонізації. Україна є рівноправним партнером ініціативи, що пропонує поглиблену співпрацю в атомній енергетиці, яка допоможе забезпечити Європу доступною енергією без викидів вуглекислого газу", - йдеться у повідомленні.

Відтак Україна отримає доступ до: 

  • експертної допомоги від урядових технічних, дослідних та інвестиційних агентств і національних лабораторій США;
  • фінансової підтримки внутрішніх технічних установ;
  • співпраці над технічними та інвестиційними планами та політиками, пілотними технологіями, модернізацією інфраструктури, інвестиційним партнерством, розвитком робочої сили та іншими заходами для досягнення стійкої декарбонізації енергетичної системи.

Ініціативу презентували на міжнародному кліматичному саміті COP26. На панельній дискусії Net Zero World Partner Countries виступили керівники провідних американських фінансових та благодійних інституцій, а також міністри енергетики США, Індонезії, міністри нафтових і мінеральних ресурсів Єгипту та Нігерії. 

У обговоренні взяв участь міністр енергетики України Герман Галущенко. Він розповів, що стратегічна ціль України в енергетиці - стати повноправною частиною європейської енергосистеми. 

"Україна має синхронізуватись з європейською енергосистемою ENTSO-E. У нас надзвичайно потужна електромережа, розроблена для експорту великих обсягів електроенергії європейським споживачам. Синхронізація вигідна і для України, і для ЄС: вона відкриє нам доступ до великого ринку і допоможе країнам ЄС підвищити безпеку постачання", - сказав Галущенко.

Міністр зазначив, що в Україні базовою генерацією є атомна: у країні налічується 15 атомних енергоблоків, які виробляють понад 56% електроенергії. 

"Ми хочемо збільшувати потужності атомної енергетики, будувати нові блоки, розпочати програму будівництва малих модульних реакторів. У нас є великий кадровий потенціал для цього - значна кількість висококваліфікованих фахівців, задіяних в атомно-промисловому комплексі. Ми також націлені розвивати відновлювані джерела енергії", - сказав Галущенко.

За словами міністра, українська енергетична стратегія передбачає, що частка відновлюваної генерації збільшиться до 25%.

  • Нагадаємо, Україна на кліматичному саміті COP26 підтримала зобов'язання відмовитися від вугілля, зменшити викиди метану та вирубку лісів.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новини
Україна
енергетика
атомна енергетика
кліматичний саміт
Читайте також:
Александр Усик
3 листопада, 2021 середа
Усик спантеличив планами стати чемпіоном світу в трьох вагових категоріях
Виктор Ляшко
3 листопада, 2021 середа
Ляшко назвав "насмішкою над медиками" акцію протесту "антивакцинаторів" у Києві
Анатолій Тимощук
1 листопада, 2021 понедiлок
Контрабанда на 10 млн євро і грамоти від "ДНР", - ексдружина Тимощука ошелешила інформацією про колишнього капітана збірної України, який працює в Росії
Київ
+12
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.14
    Купівля 26.14
    Продаж 26.36
  • EUR
    Купівля 30.13
    Продаж 30.5
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, четвер
4 листопада
22:06
Гандзюк
"Три роки без Каті Гандзюк": у Києві на Поштовій площі вшанували пам'ять активістки
21:59
Андрій Ярмоленко
"Вест Гем" без Ярмоленка несподівано втратив очки в матчі з "Генком" у Лізі Європі
21:54
"Не хочу брати участі в деяких речах": Аваков розповів про причини своєї відставки
21:39
"Зоря" - ЦСКА
"Зоря" на останніх хвилинах вирвала перемогу над ЦСКА у Лізі конференцій
21:28
Ускладнення від COVID-19 можуть тривати роками, - радник програми імунізації ЦКЗ США в Україні
21:18
Юрій Захарєєв
"Спадкоємець" Ломаченка вийшов у фінал ЧС з боксу, на нього чекає бій з росіянином
21:12
Оновлено
Пожежа у Києво-Печерській лаврі: троє постраждалих та напад на журналістів
20:57
"Правий сектор" на Банковій: вбивство в Сумах загрожує новим парадом сепаратистських республік
20:55
"Важливо, щоб спостерігачі працювали без будь-якого втручання": посли G7 заявили, що "уважно стежать" за виборами мера Харкова
20:48
Путін
"Крим і Севастополь назавжди з Росією": Путін зробив заяву під час візиту на окупований півострів. МЗС України протестує
20:16
У зірки документального серіалу Tiger King Джо Екзотіка діагностували рак, він просить про дострокове звільнення з в'язниці
20:08
Денис Гармаш
Легендарний футболіст "Динамо" жорстко накинувся на форварда киян за матч з "Барселоною"
20:03
Путін питав про можливість вступу РФ до НАТО в обхід процедур, - ексгенсек Альянсу
19:42
Євген Коноплянка
У "Дніпрі-1" заговорили про трансфер Коноплянки
19:33
Верховна Рада
Пропустили понад 97% засідань або не були на жодному: ОПОРА назвала найбільших прогульників у Раді за жовтень
19:03
Усман Дембеле
"Барселона" втратила в матчі з "Динамо" футболіста за 125 млн євро
18:52
спорткомплекс-Мукачеве
Комітет Ради підтримав виділення додаткових 458 млн грн низці громад на розвиток спортивної інфраструктури
18:41
"Зоря"
"Зоря" - ЦСКА: стартові склади команд на матч Ліги конференцій
18:36
суд, прокуратура, вирок
Суд Одещини розгляне справу 70-річного жителя Южного, якого звинувачують у зґвалтуванні 13 дітей
18:15
Чорнобиль
Фонд держмайна виставив на аукціон з оренди перший об’єкт нерухомості у Чорнобильській зоні
17:53
Росіяни обстріляли позиції Об'єднаних сил із забороненої зброї, українські військові відповіли вогнем
17:53
Колишній співробітник міліції розповсюджував нелегальну зброю, маскуючись під "ремонт побутової техніки"
17:52
Шахтар
Квитки на наступний матч "Шахтаря" продають по 1 грн
17:27
Польща кордон
Польща заявила, що білоруські солдати погрожували стріляти в польських прикордонників
17:25
"Зоря"
"Зоря" - ЦСКА: букмекери назвали фаворита матчу Ліги конференцій
17:22
Олексій Резніков
10 фактів із життя нового міністра оборони України Олексія Резнікова
17:18
сир
Визначили найкращий сир світу в 2021 році
17:16
Нафталі Бенет
Парламент Ізраїлю вперше за три роки ухвалив річний бюджет
17:00
вугілля
Росія заблокувала імпорт в Україну вугілля із Казахстану, - Герус
16:56
Ліонель Мессі (в центрі)
У збірну Аргентини викликали травмованого Мессі
16:43
Василь Сліпак
У Києві на честь героя війни з Росією Василя Сліпака назвали сквер
16:41
Телеканал "НАШ"
Телеканал "НАШ" можуть позбавити ліцензії, а "Максі-ТВ" оштрафували за мову ворожнечі
16:39
UKRLIVE
Нацрада перевірить телеканал Шуфрича
16:37
Національна мережа супермаркетів запровадила ініціативу “Вакцинований та безпечний для вас”
16:33
Володимир Прохніч
Суд змінив запобіжний захід Володимиру Прохнічу, який прийшов до Кабміну з гранатою
16:12
Insulate Britain
У Лондоні кліматичні активісти приклеїли себе до дороги та заблокували вулиці в центрі міста
15:59
Міхеїл Саакашвілі
Денісова отримала листа від Саакашвілі: його стан погіршується
15:57
Іван Яцкін
Три дні на хворих ногах: окупанти запроторили українського політв'язня Яцкіна до ШІЗО, Денісова звернулася до Москалькової
15:54
СБУ
Українського актора помилково внесли в "чорний список" російських артистів - СБУ приносить вибачення
15:42
грип
Кияни зможуть вакцинуватися від грипу в аптеках: МОЗ запустив пілотний проєкт
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV