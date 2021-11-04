Доступ до розробок США з декарбонізації: Україна приєдналася до ініціативи Net Zero World

Про це повідомляє міністерство енергетики України.

"Завдяки участі в ініціативі Україна отримає доступ до розробок 17 наукових лабораторій міністерства енергетики США для можливої реалізації пілотних проєктів з декарбонізації. Україна є рівноправним партнером ініціативи, що пропонує поглиблену співпрацю в атомній енергетиці, яка допоможе забезпечити Європу доступною енергією без викидів вуглекислого газу", - йдеться у повідомленні.

Відтак Україна отримає доступ до:

експертної допомоги від урядових технічних, дослідних та інвестиційних агентств і національних лабораторій США;

фінансової підтримки внутрішніх технічних установ;

співпраці над технічними та інвестиційними планами та політиками, пілотними технологіями, модернізацією інфраструктури, інвестиційним партнерством, розвитком робочої сили та іншими заходами для досягнення стійкої декарбонізації енергетичної системи.

Ініціативу презентували на міжнародному кліматичному саміті COP26. На панельній дискусії Net Zero World Partner Countries виступили керівники провідних американських фінансових та благодійних інституцій, а також міністри енергетики США, Індонезії, міністри нафтових і мінеральних ресурсів Єгипту та Нігерії.

У обговоренні взяв участь міністр енергетики України Герман Галущенко. Він розповів, що стратегічна ціль України в енергетиці - стати повноправною частиною європейської енергосистеми.

"Україна має синхронізуватись з європейською енергосистемою ENTSO-E. У нас надзвичайно потужна електромережа, розроблена для експорту великих обсягів електроенергії європейським споживачам. Синхронізація вигідна і для України, і для ЄС: вона відкриє нам доступ до великого ринку і допоможе країнам ЄС підвищити безпеку постачання", - сказав Галущенко.

Міністр зазначив, що в Україні базовою генерацією є атомна: у країні налічується 15 атомних енергоблоків, які виробляють понад 56% електроенергії.

"Ми хочемо збільшувати потужності атомної енергетики, будувати нові блоки, розпочати програму будівництва малих модульних реакторів. У нас є великий кадровий потенціал для цього - значна кількість висококваліфікованих фахівців, задіяних в атомно-промисловому комплексі. Ми також націлені розвивати відновлювані джерела енергії", - сказав Галущенко.

За словами міністра, українська енергетична стратегія передбачає, що частка відновлюваної генерації збільшиться до 25%.