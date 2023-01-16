Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"У Тайвані цифровізація - це відповідь на потреби суспільства. Завдяки диджиталізації тайванці будують демократію. Цифровізація стає інструментом для побудови єдиного і дуже сильного демократичного суспільства, яке намагається знищити авторитарні суспільства. У час війни ця внутрішня цифровізація для нас надзвичайно важлива", - зауважив народний депутат України.

Микола Княжицький додав, що дивлячись, як працюють наші волонтери, як українці допомагають нашій армії – все зараз відбувається через інтернет, навіть, коли немає світла купуються Starlink, генератори та й все одно продовжується спілкування у мережі.

"Тут досвід Тайваню величезний, бо це будівництво відкритого суспільства. Якщо так сталося, що ми перша демократія, на яку напав авторитарний режим за останній час, то ми маємо стати фарватером демократичного руху. Ми маємо показати приклад найкращої демократії, й тут досвід міністерства диджиталізації Тайваню для нас є унікальним, тому що так, як вони змогли організувати об'єднання громадян через інтернет, соціальні мережі, є дуже корисним прикладом для нас у будівництві сильної демократії, і це наш шлях", - підкреслив Княжицький.

Міністерка цифрових технологій Тайваню Одрі Тан зазначила, що Тайвань і Україна - природні партнери у боротьбі за вільний світ

Також представник Міністерства цифрових технологій Тайваню Джон Скотт Марчант підкреслив, що Тайвань прагне підвищити рівень цифровізації в Україні

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