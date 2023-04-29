Довбик повторив бомбардирське досягнення Шевченка та Реброва в УПЛ

Про це повідомляє Суспільне:Спорт.

У матчі 23-го туру чемпіонату України проти "Інгульця" Довбик реалізував пенальті та допоміг "Дніпру-1" здобути перемогу 2:0. Цей гол став для лідера бомбардирських перегонів прем'єр-ліги 20-м у сезоні.

До Артема Довбика подібного вдавалося досягти лише 12-м футболістам, серед яких форварди "Динамо" Андрій Шевченко та Сергій Ребров.

Рекорд УПЛ належить вірменському хавбеку "Шахтаря" Генріху Мхітаряну, який забив 25 голів у сезоні 2012/2013. Для того, аби його перевершити нападник "Дніпра-1" ще має 7 матчів, які його команді залишилося зіграти у нинішньому чемпіонаті України.

Найрезультативніші бомбардири сезонів УПЛ в історії

25 голів – Генріх Мхітарян ("Шахтар", 2012/13)

22 голи – Сергій Ребров ("Динамо", 1997/98), Максим Шацьких ("Динамо", 2002/03), Алекс Тейшейра ("Шахтар", 2015/16)

21 гол – Арсен Аваков ("Торпедо" Запоріжжя, 1994/95), Олег Матвєєв ("Шахтар", 1996/97), Андрій Воробей ("Шахтар", 2000/01), Олексій Бєлік ("Шахтар", 2002/03), Факундо Феррейра ("Шахтар", 2017/18)

20 голів – Тимерлан Гусейнов ("Чорноморець", 1995/96), Сергій Ребров ("Динамо", 1996/97), Максим Шацьких ("Динамо", 1999/00), Луїс Адріану ("Шахтар", 2013/14), Жуніор Мораєс ("Шахтар", 2019/20), Артем Довбик ("Дніпро-1", 2022/23).