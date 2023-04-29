УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 23-го туру

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У 23-му турі в прем'єр-лізі "Шахтар" переміг "Колос" (3:1), "Дніпро-1" здолав "Інгулець" (2:0), "Зоря" - "Чорноморець" (3:1), а "Динамо" переграло "Металіст" (3:1) у дебютному матчі Олександра Шовковського на посаді в. о. головного тренера.

"Шахтар" набрав 56 очок та зберіг відрив від найближчого переслідувача - "Дніпра-1" у 5 пунктів. "Зоря" має 49 балів та йде третьою. "Динамо" з 44 очками - четверте.

Інфографіка - upl.ua