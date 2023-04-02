Довбик за 10 хвилин зробив хет-трик та приніс "Дніпру-1" перемогу над "Металістом 1925"
2 квітня у чемпіонаті України з футболу "Дніпро-1" переміг "Металіст 1925" завдяки хет-трику Артема Довбика
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У матчі, який відбувався у Ковалівці на Київщині, Довбик забив на 71-й, 78-й та 81-й хвилинах
"Дніпро-1" переміг "Металіст-1925" з рахунком 3:0, набрав 42 очка та залишився на другому місці. Команда Олександра Кучера відстає від "Шахтаря" на 1 очко.
Чемпіонат України
19-й тур
2 квітня
"Металіст 1925" - "Дніпро-1" 0:3
Голи: Довбик, 71, 78, 81
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