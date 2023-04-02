Про це повідомляє Еспресо.TV.

У матчі, який відбувався у Ковалівці на Київщині, Довбик забив на 71-й, 78-й та 81-й хвилинах

"Дніпро-1" переміг "Металіст-1925" з рахунком 3:0, набрав 42 очка та залишився на другому місці. Команда Олександра Кучера відстає від "Шахтаря" на 1 очко.

Чемпіонат України

19-й тур

2 квітня

"Металіст 1925" - "Дніпро-1" 0:3

Голи: Довбик, 71, 78, 81