Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Львові рахунок на 52-й хвилині відкрив ударом зі штрафного Владислав Ванат.

На 87-й хвилині перевагу киян збільшив венесуелець Ерік Рамірес.

Цей матч був сотим для Мірчі Луческу на посаді головного тренера "Динамо"

"Динамо" перемогло "Львів" 2:0, набрало 36 очок та залишилося на четвертому місці в турнірній таблиці. "Львів" з 13 пунктами йде на останній, 16-й позиції.

Чемпіонат України

19-й тур

2 квітня

"Львів" - "Динамо" 0:2

Голи: Ванат, 52, Рамірес, 87