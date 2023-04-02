"Динамо" перемогло "Львів" у сотому матчі Луческу на посаді тренера киян
2 квітня у чемпіонаті України з футболу "Динамо" переграло "Львів" у сотому матчі румуна Мірчі Луческу на посаді головного тренера київського клубу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Львові рахунок на 52-й хвилині відкрив ударом зі штрафного Владислав Ванат.
На 87-й хвилині перевагу киян збільшив венесуелець Ерік Рамірес.
Цей матч був сотим для Мірчі Луческу на посаді головного тренера "Динамо"
"Динамо" перемогло "Львів" 2:0, набрало 36 очок та залишилося на четвертому місці в турнірній таблиці. "Львів" з 13 пунктами йде на останній, 16-й позиції.
Чемпіонат України
19-й тур
2 квітня
"Львів" - "Динамо" 0:2
Голи: Ванат, 52, Рамірес, 87
- 1 квітня "Олександрія" переграла "Ворсклу" та здобула першу перемогу під керівництвом Руслана Ротаня.
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