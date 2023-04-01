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Головна Спорт УПЛ: "Інгулець" переміг "Минай", результати та розклад інших матчів 19-го туру

УПЛ: "Інгулець" переміг "Минай", результати та розклад інших матчів 19-го туру

1 квітня, 2023 субота
13:56
Спорт Минай - Інгулець

1 квітня у 19-му турі чемпіонату України з футболу зустрічаються ""Минай" - "Інгулець", "Металіст" - "Колос", "Верес" - "Кривбас" та "Олександрія" - "Ворскла"

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Чемпіонат України

19-й тур

1 квітня

"Минай" - "Інгулець" 1:2

Голи: Кравчук, 21 - Мельник, 84 (авт.), Ковальов, 90+5 (пен.)

13:00 "Металіст" - "Колос"

14:00 "Верес" - "Кривбас"

15:00 "Олександрія" - "Ворскла" 

2 квітня

13:00 "Львів" - "Динамо"

14:00 "Металіст 1925" - "Дніпро-1"

15:00 "Зоря" - "Рух"

15:00 "Чорноморець" - "Шахтар" 

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