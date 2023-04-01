УПЛ: "Інгулець" переміг "Минай", результати та розклад інших матчів 19-го туру
1 квітня у 19-му турі чемпіонату України з футболу зустрічаються ""Минай" - "Інгулець", "Металіст" - "Колос", "Верес" - "Кривбас" та "Олександрія" - "Ворскла"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Чемпіонат України
19-й тур
1 квітня
"Минай" - "Інгулець" 1:2
Голи: Кравчук, 21 - Мельник, 84 (авт.), Ковальов, 90+5 (пен.)
13:00 "Металіст" - "Колос"
14:00 "Верес" - "Кривбас"
15:00 "Олександрія" - "Ворскла"
2 квітня
13:00 "Львів" - "Динамо"
14:00 "Металіст 1925" - "Дніпро-1"
15:00 "Зоря" - "Рух"
15:00 "Чорноморець" - "Шахтар"
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