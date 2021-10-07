Довелося стріляти: ДПСУ затримала на кордоні з Угорщиною турецьких нелегалів

Про це повідомив пресцентр відомства.

Під час патрулювання кордону з Угорщиною наряд побачив чотирьох осіб, які намагалися перелізти через паркан.

Помітивши прикордонників зловмисники спробували втекти. Ті здійснили попереджувальний постріл вгору, після чого усіх чотирьох затримали.

Затриманими виявилися громадяни Туреччини, які прямували до Німеччини.

Наразі їх доправили до пункту тимчасового тримання Мукачівського прикордонного загону.