Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

Під час візиту до Києва Оздемір пообіцяв надати кошти для підтримки альтернативних маршрутів для експорту.

Виступаючи після зустрічі зі своїм українським міністром Миколою Сольським, він сказав, що поділяє скептицизм України щодо обіцянок Росії.

"Довіра обіцянкам Путіна без надійних і ефективних військових гарантій була б самогубством для України. Поки Путін блокує морський шлях, нам потрібно використовувати і посилювати всі доступні альтернативи: дороги, залізницю і Дунай", - сказав він.

26 травня в Офісі президента повідомили, що єдиний формат розблокування українських портів, який може спрацювати, це військові конвої для суховантажів з зерном.

Україна вивозитиме зерно на експорт двома маршрутами - через Польщу та Румунію та веде перемовини щодо третього коридору.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган анонсував переговори з Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним щодо організації експорту зерна з України.