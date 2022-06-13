English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Економіка Довіра обіцянкам Путіна щодо зерна була б самогубством для України, потрібно посилювати всі альтернативи, - міністр сільського господарства Німеччини

Довіра обіцянкам Путіна щодо зерна була б самогубством для України, потрібно посилювати всі альтернативи, - міністр сільського господарства Німеччини

13 червня, 2022 понедiлок
02:00
Економіка Путін

Міністр сільського господарства Німеччини Джем Оздемір вважає, що Україна не може вірити на слово президенту Росії Володимиру Путіну в питанні експорту зерна

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

Під час візиту до Києва Оздемір пообіцяв надати кошти для підтримки альтернативних маршрутів для експорту.

Виступаючи після зустрічі зі своїм українським міністром Миколою Сольським, він сказав, що поділяє скептицизм України щодо обіцянок Росії.

"Довіра обіцянкам Путіна без надійних і ефективних військових гарантій була б самогубством для України. Поки Путін блокує морський шлях, нам потрібно використовувати і посилювати всі доступні альтернативи: дороги, залізницю і Дунай", - сказав він.

  • 26 травня в Офісі президента повідомили, що єдиний формат розблокування українських портів, який може спрацювати, це військові конвої для суховантажів з зерном.
  • Україна вивозитиме зерно на експорт двома маршрутами - через Польщу та Румунію та веде перемовини щодо третього коридору.
  • Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган анонсував переговори з Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним щодо організації експорту зерна з України.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Німеччина
зерно
експорт зерна
війна з Росією
Володимир Путiн
Читайте також:
11 червня, 2022 субота
Франція і Німеччина в критичну мить простягнули руку допомоги Росії, - Піонтковський
12 червня, 2022 неділя
На Тернопільщині стались вибухи, - ОВА
11 червня, 2022 субота
Кастинг на посаду Путіна розпочався, - Піонтковський
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.06
    Купівля 34.06
    Продаж 34.94
  • EUR
    Купівля 35.91
    Продаж 37.2
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
13 червня
01:29
Фейк, Росія
Росіяни поширюють фейк про покинуте поховання сибірської виразки на Херсонщині, - заступник голови облради
01:01
Литва прапор
У Литві купили ще 4 безпілотники для України
00:54
Полковник ЗСУ Василь Пічненко
В Ірпені провели в останню путь полеглого на Донеччині полковника Василя Пічненка
00:40
Жозеп Боррель
10 років тому ми пообіцяли Західним Балканам європейське майбутнє, що, якби ми зробили те ж саме для України? - Боррель
00:27
Навчання на полігоні "Лосвідо" (Білорусь)
Білоруських десантників навчають перевіркам на блок-постах та міським боям
00:20
Лукашенко Путін
У Союзній державі РФ та Білорусі заявили про "фінішну пряму" в реалізації програм інтеграції країн
2022, неділя
12 червня
23:46
Андрій Мельник
Зброя та шлях до ЄС: посол Мельник розповів про очікування від поїздки Шольца до Києва
23:26
Франція
Блок Макрона другий на парламентських виборах у Франції, - попередній результат першого туру
23:08
Москва. Кремль
У Москві затримали 50 людей нібито за підготовку антивоєнної акції
22:53
Валерій Залужний
Через невдачі на Луганщині, окупанти відновили обстріли Харкова, - Залужний
22:29
РФ ще в червні може мати 40 тис. загиблих, вони спробують кинути на Донбас строковиків та приховано мобілізованих, - Зеленський
22:22
Експорт товарів
В Офісі президента працюють над скасуванням мита для торгівлі у Британії, Австралії та інших країнах
22:03
Зеленський
Вбиті та поранені діти тепер визначатимуть сприйняття Росії у світі, - Зеленський про ракетний удар на Тернопільщині
21:47
Ердоган
Ердоган анонсував переговори з Україною та Росією щодо експорту зерна
21:43
Олексій Резніков
Резінков назвав орієнтовні терміни поставок РСЗВ для України
21:31
Аналітика
Сергій Згурець
Війна перестала бути маневреною: артилерія - головний аспект бойових дій останніх місяців. Колонка Сергія Згурця
21:14
Саулі Нііністьо
Фінляндія вступить у НАТО лише разом з Швецією
21:12
На фото робот-сапер
Британська компанія передасть Україні 10 роботів-саперів
21:03
У Лисичанську через ворожі осбтріли загинула 6-річна дитина
20:56
путін путлер
Головною подією в російсько-українській війні буде не смерть Путіна, а постачання Україні зброї - політолог Андрій Піонтковський
20:51
Донеччина
Росія обстріляла Соледар на Донеччині, одна людина загинула, троє поранених
20:50
ЄС Україна
Лідери Франції, Німеччини та Італії планують візит в Україну цього тижня, - The Wall Street Journal
20:45
Ексклюзив
знищена ворожа техніка
Росіяни видихлися. Кремль схилятиме Україну до перемовин, - військовий експерт Жданов
20:01
Китай
В усіх школах російського Благовєщенська навчатимуть китайської мови
19:56
зерно хліб пшениця елеватор
Шрі-Ланка купуватиме зерно у РФ, щоб упоратися з власною кризою
19:25
Ексклюзив
Олег Жданов
Оприлюднення втрат наводить жах. Влада не так тисне на Захід, як деморалізує українців, - військовий експерт Жданов
19:13
Китай
Китай звинуватив США у спробі "захопити" підтримку в Азії, щоб використати її проти Пекіна
19:13
Інтерв’ю
Радослав Сікорський
Путін реально боїться дилеми своїх генералів, відповідальних за ядерний геноцид, – депутат Європарламенту Сікорський
19:08
Німеччина
Без довідок про вакцинацію: Німеччина скасувала обмеження на в'їзд в країну
19:02
На фото Збройні сили України
Окупантам не дають наблизитися до Бахмута, тривають бої за Сєверодонецьк, - Генштаб ЗСУ
19:00
В окупованому Мелітополі на "день Росії" стався вибух біля осередку МВС РФ. Є поранені
В окупованому Мелітополі на "день Росії" стався вибух біля осередку МВС РФ. Є поранені
18:52
Ексклюзив
На фото ворожа військова техніка
Росіяни не можуть оточити наші війська в Сєверодонецьку, тому намагаються відрізати постачання, - військовий експерт Жданов
18:31
На фото Росія
Медведєв привітав з "днем Росії" фотографією вирубаного лісу
18:28
росія прапор занепад
Народжуваність у Росії обвалилася до мінімуму Другої світової війни, - ЗМІ
18:18
На фото учасники акції у Швеції
Містами Європи пройшли акції на підтримку України
18:17
Ексклюзив
путін Лукашенко
У війні Кремля проти України Лукашенку відведена своя функція, - Безсмертний
18:17
В бою під Сєвєродонецьком загинув співвласник піцерії Pizza BRO Іван Чеканюк
В бою під Сєвєродонецьком загинув співвласник столичної піцерії Pizza BRO Іван Чеканюк
18:16
Ексклюзив
Маріуполь
В Маріуполі на пляжах лежать тіла загиблих людей, які розкладаються, - голова райради Могильний
18:03
Єнс Столтенберг
Перемовини щодо Швеції та Фінляндії продовжаться після саміту в Мадриді, - генсек НАТО
17:38
Михайло Подоляк
Арештовані російські активи потрібно конфіскувати вже сьогодні, - Подоляк
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV