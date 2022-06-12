Ердоган анонсував переговори з Україною та Росією щодо експорту зерна
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган анонсував переговори з Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним щодо організації експорту зерна з України
Про це пише Anadolu Agency.
Темою консультацій стане реалізація проєкту створення безпечного коридору для експорту української сільгосппродукції морем.
"Наступного тижня ми проведемо переговори Путіним і з Зеленським, щоб обговорити, які кроки ми зробимо з питання "зернового коридору"", - сказав Ердоган.
- 11 березня в ООН заявили, що напад Росії на Україну може призвести до глобального голоду у світі.
- 2 травня в ООН повідомили, що у портах України заблоковано понад 4 млн тонн зерна.
- 10 травня вивезене російськими окупантами з України зерно виявили на суднах під прапором РФ у Середземному морі.
- 26 травня в Офісі президента повідомили, що єдиний формат розблокування українських портів, який може спрацювати, це військові конвої для суховантажів з зерном.
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