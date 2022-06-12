Про це пише Anadolu Agency.

Темою консультацій стане реалізація проєкту створення безпечного коридору для експорту української сільгосппродукції морем.

"Наступного тижня ми проведемо переговори Путіним і з Зеленським, щоб обговорити, які кроки ми зробимо з питання "зернового коридору"", - сказав Ердоган.

11 березня в ООН заявили, що напад Росії на Україну може призвести до глобального голоду у світі.

2 травня в ООН повідомили, що у портах України заблоковано понад 4 млн тонн зерна.

10 травня вивезене російськими окупантами з України зерно виявили на суднах під прапором РФ у Середземному морі.

26 травня в Офісі президента повідомили, що єдиний формат розблокування українських портів, який може спрацювати, це військові конвої для суховантажів з зерном.

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