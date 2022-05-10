Росія переправляє награбоване в Україні зерно до Сирії та країн Близького Сходу, - розвідка
Вивезене російськими окупантами з України зерно виявили на суднах під прапором РФ у Середземному морі
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони у telegram.
"Значна частина викрадених з України зернових перебуває на суховантажних суднах під російським прапором в акваторії Середземного моря. Найбільш ймовірна країна призначення вантажу – Сирія. Звідти контрабандою зерно може постачатись до інших країн Близького Сходу", - повідомили у розвідці.
Крім цього, окупанти вивозять награбоване зерно, буряк, картоплю та капусту до окупованого Криму.
- 23 квітня повідомлялося, що росіяни вивозять українське зерно до Криму.
- 1 травня стало відомо, що окупанти вивезли з України до РФ кількасот тисяч тонн зерна.
- 8 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається продати вкрадене українське зерно.
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