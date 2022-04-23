Росіяни вивозять до Криму українське зерно та погрожують тюрмою аграріями, - Денісова

Про це повідомила омбудсменка Людмила Денісова у Telegram.

За даними Денісової, на Херсонщині окупанти спустошили елеватор у селищі Новоолексіївка та вивезли все зерно до окупованого Криму. Також бачили потяг із написом "Зерно", що виїжджав із території Криму через Керченський міст до Росії.

Також відомо, що "кадировці" захопили підприємство Агроспівдружність, що обробляє близько 20 тис. га в Генічеському районі.

У Сватівському районі Луганської області окупаційна адміністрація "ЛНР" змушує фермерів розпочати посівну.

Денісова повідомила, що луганських аграріїв обіцяють забезпечити паливно-мастильними матеріалами безоплатно, але потім зібраний урожай буде "націоналізовано" на користь окупантів.

За відмову аграріям Сватівського району погрожують конфіскацією техніки, посівного матеріалу, а також в'язницею.



