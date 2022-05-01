Окупанти примусово вивезли з України до РФ кількасот тисяч тонн зерна

Про це йдеться у фейсбуці Міністерства аграрної політики та продовольства.



Для проведення посівних робіт та внутрішнього споживання на тимчасово окупованих територіях Луганщини, Донеччини, Херсонщини й Запоріжжя було близько 1,5 млн тонн зерна. Кількасот тисяч тонн загарбники вкрали та вивезли до Росії.



"Росіяни використовують тактику початку 20 ст. з крадіжками зерна й вивезення його з України. На сьогодні ми маємо підтверджені факти, що декілька сот тисяч тонн зернових було вивезено сумарно з Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей. На цих територіях в фермерських запасах, що формувалися для посівних робіт, а також для переробки (для виготовлення борошна, випікання хліба), знаходиться близько півтора мільйони тонн зернових. Це суттєвий запас. За міжнародними цінами це коштує сотні мільйонів доларів. І є великий ризик, що це буде просто вкрадено і вивезено на користь Росії", - заявив очільник Мінагрополітики Тарас Висоцький.



Росіяни вивозять до Криму українське зерно та погрожують тюрмою аграріям.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb