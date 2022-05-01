Окупанти примусово вивезли з України до РФ кількасот тисяч тонн зерна
На окупованій частині Луганщини, Донеччини, Херсонщини й Запоріжжя росіяни вкрали й вивезли до РФ кількасот тисяч тонн українського зерна
Про це йдеться у фейсбуці Міністерства аграрної політики та продовольства.
Для проведення посівних робіт та внутрішнього споживання на тимчасово окупованих територіях Луганщини, Донеччини, Херсонщини й Запоріжжя було близько 1,5 млн тонн зерна. Кількасот тисяч тонн загарбники вкрали та вивезли до Росії.
"Росіяни використовують тактику початку 20 ст. з крадіжками зерна й вивезення його з України. На сьогодні ми маємо підтверджені факти, що декілька сот тисяч тонн зернових було вивезено сумарно з Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей. На цих територіях в фермерських запасах, що формувалися для посівних робіт, а також для переробки (для виготовлення борошна, випікання хліба), знаходиться близько півтора мільйони тонн зернових. Це суттєвий запас. За міжнародними цінами це коштує сотні мільйонів доларів. І є великий ризик, що це буде просто вкрадено і вивезено на користь Росії", - заявив очільник Мінагрополітики Тарас Висоцький.
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