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Довженко-Центр заявляє про ліківідацію національного кіноархіву. У Мінкульті кажуть, що мова про "реорганізацію"

17 серпня, 2022 середа
17:21
Культура Довженко-Центр

Державне агентство України з питань кіно видало наказ про реорганізацію Довженко-Центру. В установі наголошують, що це де-факто означає ліквідацію національного кіноархіву 

Про це йдеться в заяві на facebook-сторінці Довженко-Центру.

"Державне агентство України з питань кіно видало наказ про реорганізацію Довженко-Центру, що де-факто означає ліквідацію національного кіноархіву, який з 1994 року послідовно займається збереженням, дослідженням та популяризацією українського кіно", – зазначено в повідомленні.

Як пояснюють у Довженко-Центрі, згідно з наказом Держкіно, всі фільми з колекції та майно Довженко-Центру мають передати державній установі "Науковий центр кінематографії України", основним видом діяльності якої, за даними ЄДРПОУ, є "вища освіта". 

"Таким чином відповідати за унікальну кінематографічну спадщину України Держкіно доручає де-факто "сплячій" установі, що з моменту свого заснування за часів Януковича в 2011 році не здійснювала жодної діяльності, не має штату, відповідних компетенцій, сайту тощо", – наголошують у Довженко-Центрі.

У Центрі додають, що, відповідно до згаданого наказу, зі структури Довженко-Центру має бути виокремлено державне підприємство "Українська анімаційна студія", до якої планують передати авторські права на українську анімацію, що зараз належать Центру. Співробітників центру повідомлять про можливе звільнення. Натомість у наказі про реорганізацію не згадано про кіноархівну та музейну колекції Довженко-Центру, котрі є частиною відповідно державного архівного та музейного фондів України та підпадають під дію окремого законодавства.

"Не врахувавши пропозиції Довженко-Центру щодо подальшої діяльності та не розробивши стратегічний план його розвитку, як того вимагає розпорядження Кабінету Міністрів України № 91-р від 26.01.2022, Держкіно вирішило розділити цілісну колекцію Довженко-Центру, що формувалась з 1960-х років, між різними структурами.

Передача колекції національного кіноархіву з високою репутацією у світі до фейкової установи – величезний удар по міжнародному іміджу української влади, особливо під час війни, коли Україна у крові виборює власну ідентичність. Цей удар має всі ознаки зазіхання на національну пам'ять і може вважатися підривом державності і зрадою національних інтересів", – наголошують у Довженко-Центрі. 

Тим часом у Міністерстві культури та інформаційної політики наполягають, що мова лише про реорганізацію, а про ліквідацію Довженко-Центру не йдеться.

"Міністерство виступає проти нехтування та ліквідації кіноспадщини, тому подібна заява є несподіванкою і для нас. Ми бачимо, що у рішенні ДержКіно України про ліквідацію Довженко-Центру не йдеться. Планується реорганізація шляхом створення двох нових державних підприємств, одному з яких передається фільмофонд. Впевнені, що Держкіно якнайшвидше дасть більш детальні роз‘яснення", – зазначили у МКІП, додавши. що Держкіно з 2021 року не підпорядковується Мінкульту, спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. 

Станом на 17:00 ні на офіційному сайті Держкіно, ні на його сторінках у соцмережах жодних додаткових роз'яснень не оприлюднено.

Довідково. Довженко-Центр – найбільший і єдиний міжнародно визнаний кіноархів України, в якому зберігається понад 10000 найменувань (більше 60 000 одиниць зберігання) художніх, документальних, анімаційних українських та закордонних фільмів, понад 24 000 архівних документів з історії українського кіно, понад 400 музейних експонатів. Єдиний український представник в Міжнародній федерації кіноархівів (FIAF).

Колекція Довженко-Центру за значенням та обсягом дорівнює колекціям Національного художнього музею України, Музею Ханенків, Музею історії України, Бібліотеки імені Вернадського і є найбільшою в світі збіркою творів українського кіномистецтва.

Для збереження, розвитку і популяризації кіномистецтва в структурі Довженко-Центру діють Фільмофонд, Кіноархів та Музей кіно, Медіатека, видавництво, книгарня, кіносценічний простір "Сцена 6", кінолекторій та єдина в Україні кінокопіювальна лабораторія з цілісним плівково-цифровим циклом. Така структура відповідає світовим стандартам діяльності інстутуцій, що працюють з кінематографічною спадщиною.

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