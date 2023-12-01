ДПСУ отримала від Нідерландів модульні польові госпіталі та машини медичної евакуації

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Майно та техніку медичного призначення за підтримки уряду Нідерландів передала Державній прикордонній службі України нідерландська компанія-виробник Hospitainer.

Мобільні шпиталі розраховані на 36 ліжок, вони більш пристосовані для використання у холодну пору року, мають розширені можливості для розташування медичного персоналу та пацієнтів.

"Це медичне обладнання спеціального призначення має розширені функції, а саме збільшення кількості ліжок. Також важливою технічною складовою є включення в це обладнання нових кондиціонерів, які мають активний спосіб вентиляції, в попередніх моделях такого не було. Крім того, новим і важливим елементом є блок для медичного персоналу", - розповів начальник поліклініки одного з госпіталів Держприкордонслужби Дмитро Лайтан.

До того ж удосконалений мобільний госпіталь можна використовувати як стабілізаційний пункт.

Крім того, в ньому є душ.