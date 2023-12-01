ДПСУ отримала від Нідерландів модульні польові госпіталі та машини медичної евакуації
Держприкордонслужба України отримала від Нідерландів три модульні польові госпіталі Role 2 та шість автомобілів медичної евакуації Toyota Land Cruiser
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
Майно та техніку медичного призначення за підтримки уряду Нідерландів передала Державній прикордонній службі України нідерландська компанія-виробник Hospitainer.
Мобільні шпиталі розраховані на 36 ліжок, вони більш пристосовані для використання у холодну пору року, мають розширені можливості для розташування медичного персоналу та пацієнтів.
"Це медичне обладнання спеціального призначення має розширені функції, а саме збільшення кількості ліжок. Також важливою технічною складовою є включення в це обладнання нових кондиціонерів, які мають активний спосіб вентиляції, в попередніх моделях такого не було. Крім того, новим і важливим елементом є блок для медичного персоналу", - розповів начальник поліклініки одного з госпіталів Держприкордонслужби Дмитро Лайтан.
До того ж удосконалений мобільний госпіталь можна використовувати як стабілізаційний пункт.
Крім того, в ньому є душ.
- У серпні українські прикордонники отримали від Нідерландів шість мобільних медичних комплексів, які дають змогу вибудувати систему лікувально-евакуаційного забезпечення за стандартами НАТО.
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