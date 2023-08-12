Нідерланди передали Україні шість мобільних медичних комплексів

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

Прикордонники отримали два модулі Role 2 та чотири модулі Role 1. Також представники Нідерландів провели тренінг з персоналом медичних підрозділів Держприкордонслужби з розгортання та використання зазначених мобільних комплексів.

У ДПСУ наголосили, що надані Нідерландами мобільні комплекси дозволяють наблизити до передових підрозділів надання найшвидшої медичної допомоги для поранених, швидшої стабілізації та, відповідно, скорочення термінів лікування і скорішого одужання військовослужбовців.

Медики зможуть в польових умовах розгорнути повноцінний шпиталь зі своєю операційною, передопераційною, палатою інтенсивної терапії, лабораторією та стерилізаційною.

Використання таких комплексів дозволяє вибудувати систему лікувально-евакуаційного забезпечення Держприкордонслужби за стандартами НАТО.

У ДПСУ нагадали, що раніше отримали від Нідерландів мобільні модулі медичної підтримки і уже ефективно використовують їх, рятуючи життя поранених героїв.