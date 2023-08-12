Нідерланди передали Україні шість мобільних медичних комплексів
Українські прикордонники отримали від Нідерландів шість мобільних медичних комплексів, які дозволяють вибудувати систему лікувально-евакуаційного забезпечення за стандартами НАТО
Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.
Прикордонники отримали два модулі Role 2 та чотири модулі Role 1. Також представники Нідерландів провели тренінг з персоналом медичних підрозділів Держприкордонслужби з розгортання та використання зазначених мобільних комплексів.
У ДПСУ наголосили, що надані Нідерландами мобільні комплекси дозволяють наблизити до передових підрозділів надання найшвидшої медичної допомоги для поранених, швидшої стабілізації та, відповідно, скорочення термінів лікування і скорішого одужання військовослужбовців.
Медики зможуть в польових умовах розгорнути повноцінний шпиталь зі своєю операційною, передопераційною, палатою інтенсивної терапії, лабораторією та стерилізаційною.
Використання таких комплексів дозволяє вибудувати систему лікувально-евакуаційного забезпечення Держприкордонслужби за стандартами НАТО.
У ДПСУ нагадали, що раніше отримали від Нідерландів мобільні модулі медичної підтримки і уже ефективно використовують їх, рятуючи життя поранених героїв.
- Нагадаємо, у липні уряд Іспанії пообіцяв передати ДПСУ польовий шпиталь та медичні автомобілі, в тому числі броньовані.
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