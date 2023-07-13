Про це інформує пресслужба ДПСУ.

Зазначається, що представники медперсоналу ДПСУ перебувають на базі Повітряно-космічних сил у Сарагосі. Там вони навчаються розгортати та експлуатувати мобільний шпиталь, який міноборони Іспанії найближчим часом передасть Україні.

Також українські прикордонники отримають медичні автомобілі, в тому числі броньовані, які дозволять евакуйовувати поранених із зони бойових дій.

"До речі, наші військовослужбовці проходять лікування і у Іспанії. Зокрема, і цього разу сестра Люсія приїхала в Україну, щоб супроводжувати в іспанські госпіталі кількох поранених героїв. Вона запевнила, що надалі спрямовуватиме свою енергію, щоб і релігійна громада, і прості іспанці підтримували нашу країну", - додали в ДПСУ.