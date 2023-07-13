Іспанія передасть мобільний шпиталь та медичні авто українським прикордонникам
Державна прикордонна служба України отримає від Іспанії польовий шпиталь та медичні автомобілі, в тому числі броньовані
Про це інформує пресслужба ДПСУ.
Зазначається, що представники медперсоналу ДПСУ перебувають на базі Повітряно-космічних сил у Сарагосі. Там вони навчаються розгортати та експлуатувати мобільний шпиталь, який міноборони Іспанії найближчим часом передасть Україні.
Також українські прикордонники отримають медичні автомобілі, в тому числі броньовані, які дозволять евакуйовувати поранених із зони бойових дій.
"До речі, наші військовослужбовці проходять лікування і у Іспанії. Зокрема, і цього разу сестра Люсія приїхала в Україну, щоб супроводжувати в іспанські госпіталі кількох поранених героїв. Вона запевнила, що надалі спрямовуватиме свою енергію, щоб і релігійна громада, і прості іспанці підтримували нашу країну", - додали в ДПСУ.
- 1 липня під час виступу у Верховній Раді прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив про виділення Україні пакету допомоги на €55 млн. Також країна передасть 4 танки Leopard та іншу військову техніку.
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