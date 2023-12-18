ДПСУ розповіла про зміни прикордонного режиму для перебування у смузі 5 км від кордону

Про це він повідомив в етері Еспресо.

"У прикордонній смузі, а це смуга місцевості 5 км вздовж кордону, забороняється вільне пересування, перебування, проведення робіт. Тепер необхідно буде оформити дозвіл від органу охорони державного кордону, тобто простіше це у прикордонного загону, на ділянці якого люди планують перебувати. Оформити цей дозвіл можна буде у відповідності до звернення громадян або ж надати необхідну інформацію поштою, електронним зв'язком чи особисто", - пояснив речник Державної прикордонної служби України.

Андрій Демченко зауважив, що протягом 10 днів наші прикордонні загони будуть видавати такі дозволи або ж відмовляти людям, які підпадають під умови, що прописані законодавством щодо відмови у такому дозволі.