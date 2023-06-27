ДПСУ спростувала інформацію про будівництво таборів для ПВК Вагнера у Білорусі
Речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що прикордонна служба не зафіксувала будівництва військових баз ПВК Вагнера у Білорусі
Про це він сказав у коментарі "Українській правді".
"Щодо появи інформації про можливе будівництво баз для російських найманців на території Білорусі, на це момент таких робіт ми не фіксуємо", - каже він.
Попри це Демченко наголосив, що виключати можливого будівництва не можна, за ситуацією у країні стежить розвідка та ДПСУ. За словами речника, появи вагнерівців на території Білорусі також не зафіксовано, наразі в країні перебуває близько 2000 російських військових на навчаннях.
- У понеділок, 26 червня, російське видання "Вёрстка" заявило, що у Білорусі в населеному пункті Осиповичі, що знаходиться на відстані 200 км від кордону з Україною, розпочалося будівництво баз для розміщення 8 тисяч вагнерівців.
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