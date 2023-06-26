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У Білорусі на відстані 200 км від України почали будувати бази для вагнерівців, - ЗМІ

26 червня, 2023 понедiлок
17:50
Світ ПВК Вагнер

У Білорусі в населеному пункті Осиповичі, що знаходиться на відстані 200 км від кордону з Україною, розпочалося будівництво баз для розміщення 8 тисяч вагнерівців

Про це пише російське видання "Вёрстка".

Повідомляється, що таборів буде декілька - про початок будівництва виданню розповіли у лісництві області, це також підтвердила влада Могилівської області. Зазначається, що площа бази біля Осиповичей становитиме 24 тисячі квадратних метрів.

"Ми працюємо, вже сьогодні працюємо. Завтра до обіду стоїть завдання [побудувати]", - розповіли джерела видання.

Інформацію, що найманців відправлять до Білорусі, підтверджують і родичі солдатів ПВК Вагнера. Родичі вагнерівців заявляють, що про це розповіли безпосередньо самі найманці, які нині знаходяться під російським Ростовом-на-Дону.

Заколот Пригожина в Росії

Протягом кількох місяців між фінансистом ПВК Вагнера Євгеном Пригожиним та міністерством оборони РФ продовжувався конфлікт, проте ситуація різко загострилася увечері 23 червня.

Тоді, за словами Пригожина, російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. Ватажок вагнерівців оголосив про "марш справедливості" і що 25 тис. найманців йдуть на Москву після того, як керівництво Росії не виконало вимогу  видати йому міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова.

Протягом суботи, 24 червня, вагнерівці на додачу до центральної частини Ростова-на-Дону, де вони отаборилися навколо штабу Південного військового округу ще ввечері 23 червня, також узяли під контроль Воронеж. Їхні відведені від кордону з Україною колони рухалися на Москву. Зупинити їх намагалася підконтрольна Шойгу військова авіація й артилерія. Востаннє передові частини ПВК Вагнера було помічено у Липецькій області РФ. А у самій російській столиці на в'їзді споруджували вогневі точки, рили окопи й мобілізували усіх силовиків.

Проте ввечері 24 червня пресслужба самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, оприлюднила текст заяви, у якій йшлося про готовність очільника ПВК Вагнера зупинити рух військових колон своїх найманців, що вже на підході до Москви, та дійти згоди з Кремлем. Про це Пригожин нібито домовився під час спілкування з Лукашенком.

Натомість фінансист ПВК повідомив, що, не дійшовши 200 км до Москви, вагнерівці зупиняють рух та повертаються до польових таборів: "За добу ми пройшли - не доходячи 200 км до Москви. За цей час ми не пролили жодної краплі крові. Зараз настав той момент, коли кров може пролитися. Тому, розуміючи усю відповідальність за те, що буде пролито російську кров - з однієї зі сторін, ми розгортаємо свої колони і йдемо у зворотному напрямку до польових таборів згідно із планом". 

Згодом Пригожин і всі його бійці залишили штаб Південного військового округу Росії. Диктатор РФ Володимир Путін обіцяв, що Пригожин зможе поїхати до Білорусі, а Росія закриє кримінальну справу проти нього.

За даними CNN, розвідка Сполучених Штатів знала про плани ватажка ПВК Вагнера піти проти керівництва регулярної армії Росії, але не думала, що ескалація відбудеться так швидко.

Проаналізувавши показники відвідин новин у Google російськими провайдерами у період з 23 до 24 червня, під час заколоту, аналітики прийшли висновку: щонайменше п’ять телекомунікаційних компаній, включно з Ростелекомом, U-LAN і Telplus, заблокували сервіс Google News, який збирає новини з різних джерел.

Угода, досягнута за посередництва Лукашенка, дуже ймовірно, усуне ПВК Вагнера під керівництвом Пригожина в її нинішньому вигляді, хоча деякі елементи організації можуть продовжувати існувати в підпорядкуванні міноборони РФ, вважають в Інституті вивчення війни.

У Китаї висловили підтримку Росії у забезпеченні стабільності та розвитку країни, коментуючи інцидент з ПВК Вагнера, яка намагалася повстати проти Кремля.

26 червня в адміністрації самопроголошеного президента Білорусі не підтвердили прибуття Євгена Пригожина до країни.

Детальніше про перебіг подій читайте за посиланням.

Росія
Білорусь
Вагнергейт
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