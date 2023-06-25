Російські провайдери блокували доступ до новин у Google під час заколоту Пригожина
Декілька російських інтернет-провайдерів блокували доступ до пошуку новин Google на тлі "державного перевороту" ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина
Це підтвердила компанія NetBlocks.
Проаналізувавши показники відвідин новин у Google російськими провайдерами у період з 23 до 24 червня, аналітики прийшли висновку: щонайменше п’ять телекомунікаційних компаній, включно з Ростелекомом, U-LAN і Telplus, заблокували сервіс Google News, який збирає новини з різних джерел.
"Підтверджено: показники показують, що платформа агрегатора новин у Google стала недоступною для багатьох користувачів у Росії. Інцидент стався на тлі загострення напруженості між воєнізованою групою Вагнера та Москвою", - йдеться у повідомленні.
Довідково: NetBlocks - організація, яка стежить за кібербезпекою та управлінням інтернетом. Сервіс був запущений у 2017 році для моніторингу свободи мережі.
- У п'ятницю, 23 червня, російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. Ватажок вагнерівців Євген Пригожин заявив, що 25 тис. найманців йдуть розбиратися з Сергієм Шойгу. Детальніше про перебіг подій читайте за посиланням.
- Роскомнагляд попередив про можливі обмеження інтернет-ресурсів у зоні проведення контртерористичної операції.
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