Це підтвердила компанія NetBlocks.

Проаналізувавши показники відвідин новин у Google російськими провайдерами у період з 23 до 24 червня, аналітики прийшли висновку: щонайменше п’ять телекомунікаційних компаній, включно з Ростелекомом, U-LAN і Telplus, заблокували сервіс Google News, який збирає новини з різних джерел.

"Підтверджено: показники показують, що платформа агрегатора новин у Google стала недоступною для багатьох користувачів у Росії. Інцидент стався на тлі загострення напруженості між воєнізованою групою Вагнера та Москвою", - йдеться у повідомленні.

Довідково: NetBlocks - організація, яка стежить за кібербезпекою та управлінням інтернетом. Сервіс був запущений у 2017 році для моніторингу свободи мережі.