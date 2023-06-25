Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела.

Розвідники Штатів вважають, що Пригожин вже давно планував кинути серйозний виклик військовому керівництву Росії, але було неясно, якою буде кінцева мета.

Зазначається, що на початку цього тижня представники розвідки проінформували лідерів Конгресу про переміщення ПВК "Вагнер" та накопичення ними техніки поблизу Росії.

Джерело, знайоме з розвідкою, повідомило, що "все сталося дуже швидко", і було важко зрозуміти, наскільки серйозно Пригожин налаштований погрожувати російським військовим і куди він поведе свої війська.

Представники американської та західної розвідки бачили ознаки того, що Пригожин готувався до заколоту з демонстрацією зброї та боєприпасів, заявили представник західної розвідки та ще одна особа, знайома з розвідкою.

У міру розвитку ситуації американські та західні офіційні особи були обережні, щоб не зважувати на те, як Путін міг використати будь-яку передбачувану участь Заходу в ескалації кризи.