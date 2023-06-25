США знали про можливий заколот Пригожина у РФ, проте не очікували таких темпів, - CNN
Розвідка Сполучених Штатів знала про плани ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина піти проти керівництва регулярної армії Росії, але не думала, що ескалація відбудеться так швидко
Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела.
Розвідники Штатів вважають, що Пригожин вже давно планував кинути серйозний виклик військовому керівництву Росії, але було неясно, якою буде кінцева мета.
Зазначається, що на початку цього тижня представники розвідки проінформували лідерів Конгресу про переміщення ПВК "Вагнер" та накопичення ними техніки поблизу Росії.
Джерело, знайоме з розвідкою, повідомило, що "все сталося дуже швидко", і було важко зрозуміти, наскільки серйозно Пригожин налаштований погрожувати російським військовим і куди він поведе свої війська.
Представники американської та західної розвідки бачили ознаки того, що Пригожин готувався до заколоту з демонстрацією зброї та боєприпасів, заявили представник західної розвідки та ще одна особа, знайома з розвідкою.
У міру розвитку ситуації американські та західні офіційні особи були обережні, щоб не зважувати на те, як Путін міг використати будь-яку передбачувану участь Заходу в ескалації кризи.
- 24 червня ватажок ПВК Вагнера заявив про похід на Москву після того, як, за його словами, армія РФ завдала ударів по тилах організації.
- Увечері того ж дня Пригожин погодився зупинити рух колон на Москву. Усе, що стосується збройного заколоту Пригожина проти Путіна, відображається тут - у нашій спеціальній текстовій трансляції.
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