Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ США знали про можливий заколот Пригожина у РФ, проте не очікували таких темпів, - CNN

США знали про можливий заколот Пригожина у РФ, проте не очікували таких темпів, - CNN

25 червня, 2023 неділя
08:52
Світ ЧВК Вагнер

Розвідка Сполучених Штатів знала про плани ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина піти проти керівництва регулярної армії Росії, але не думала, що ескалація відбудеться так швидко

Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела.

Розвідники Штатів вважають, що Пригожин вже давно планував кинути серйозний виклик військовому керівництву Росії, але було неясно, якою буде кінцева мета.

Зазначається, що на початку цього тижня представники розвідки проінформували лідерів Конгресу про переміщення ПВК "Вагнер" та накопичення ними техніки поблизу Росії.

Джерело, знайоме з розвідкою, повідомило, що "все сталося дуже швидко", і було важко зрозуміти, наскільки серйозно Пригожин налаштований погрожувати російським військовим і куди він поведе свої війська.

Представники американської та західної розвідки бачили ознаки того, що Пригожин готувався до заколоту з демонстрацією зброї та боєприпасів, заявили представник західної розвідки та ще одна особа, знайома з розвідкою.

У міру розвитку ситуації американські та західні офіційні особи були обережні, щоб не зважувати на те, як Путін міг використати будь-яку передбачувану участь Заходу в ескалації кризи.

  • 24 червня ватажок ПВК Вагнера заявив про похід на Москву після того, як, за його словами, армія РФ завдала ударів по тилах організації.
  • Увечері того ж дня Пригожин погодився зупинити рух колон на Москву. Усе, що стосується збройного заколоту Пригожина проти Путіна, відображається тут - у нашій спеціальній текстовій трансляції.
Росія
США
Заколот Вагнера
Читайте також:
25 червня, 2023 неділя
Пригожин покинув штаб ПВО у Ростові. Вагнерівці нібито повертаються у польові табори. Хронологія подій
путін
24 червня, 2023 субота
Путін наказав збройним силам РФ нейтралізувати організаторів збройного заколоту. Пригожин відповів
Літак сім'ї Лукашенка вилетів у Туреччину
24 червня, 2023 субота
Літак сім'ї Лукашенка вночі вилетів у Туреччину, - Radarbox
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.61
    Купівля 36.61
    Продаж 37.38
  • EUR
    Купівля 40.18
    Продаж 41.13
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
25 червня
08:30
втрати окупантів
Сили оборони за добу ліквідували 720 окупантів, 6 танків, 19 артсистем й 5 РСЗВ, - Генштаб ЗСУ
08:19
Вночі росіяни обстріляли житловий сектор у Нікополі, є поранений
08:10
Ексклюзив
Росії надовго вистачить військової міці, якщо Захід не збільшить допомогу Україні, - генерал Мусаєв
08:05
Ексклюзив
путін, путлер
Путін не може вдарити ядерною зброєю, він може підірвати Курську АЕС на території РФ і оголосити катастрофу й припинення війни, - Піонтковський
08:02
Японія
В армії Японії планують використовувати супутниковий інтернет Starlink, - ЗМІ
08:01
OPINION
Ігор Гулик
Марш Пригожина як трейлер громадянської війни
07:42
Євген Пригожин
Угода з Лукашенком усуне Пригожина від керівництва "Вагнером", - ISW
07:12
на фото: ЗСУ
На Херсонщині місцеві колаборанти з російськими паспортами евакуйовуються на власних авто до Криму, - Генштаб
07:00
Сандро Тоналі, молодіжна збірна Італії
Молодіжний Євро-2023: розклад матчів і трансляцій 25 червня
06:44
Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус
Німеччина не готова доєднатися до коаліції винищувачів: Пісторіус пояснив чому
06:20
ядерна зброя росії
США не зафіксували переміщень ядерної зброї в РФ під час заколоту вагнерівців, - CNN
05:30
Молодіжна збірна Іспанії, Євро-2023
Молодіжний Євро-2023: результати усіх матчів 24 червня
04:47
Маріуполь
У Маріуполі росіяни бояться, що діти можуть співпрацювати з партизанами
04:37
Оновлено
ЧВК Вагнер
Пригожин покинув штаб ПВО у Ростові. Вагнерівці нібито повертаються у польові табори. Хронологія подій
03:35
метро "Лісова"
У Києві запустили новий спосіб оплати проїзду в громадському транспорті
03:19
Оновлено
Ілюстрація
У Запоріжжі прогримів вибух. ПС попереджали про загрозу балістики
01:30
Інфографіка
Збірна України U-21, молодіжна збірна України з футболу
Молодіжний Євро-2023: який вигляд має таблиця групи збірної України після 2-го туру
01:04
Лондон, обвалився будинок
У Лондоні обвалився житловий будинок
00:11
Бєлгород вибух
Влада Бєлгорода заявила про удар по Шебекіно. Загорілось підприємство
2023, субота
24 червня
23:40
Молодіжна збірна України
Україна вийшла у чвертьфінал молодіжного Євро-2023
23:20
Нікополь, російський обстріл, вибух
У Нікополі внаслідок російського обстрілу загинув чоловік. Є численні руйнування
23:00
Марина Бех-Романчук
Європейські ігри-2023: як Україна виступає 24 червня
22:30
Ексклюзив
Євген Пригожин "Вагнер"
Пригожин - фронтмен, керований серйозними людьми "партії почесної капітуляції", - Піонтковський
22:29
ЗСУ зачистили російський плацдарм на західному березі каналу Сіверський Донець-Донбас, - Білецький
22:07
Молодіжна збірна України, Євро-2023
Україна в меншості обіграла Румунію на молодіжному Євро-2023
20:29
Володимир Зеленський
"Сьогодні світ побачив, що господарі Росії нічого не контролюють", - Зеленський
20:16
Євген Пригожин
Пригожин погодився зупинити рух колон на Москву
20:06
російський добровольчий корпус РДК
"Готуйте пляшки із запалювальною сумішшю". РДК каже, що в РФ попереду міські бої
20:03
Ганна Маляр
ЗСУ розпочали наступ ще на 6 напрямках
20:03
OPINION
Вадим Денисенко
Пригожин не зупинить війну в Україні
19:50
Ексклюзив
Розстріл далекобійними ракетами усього кримського угруповання буде продовжуватись, поки вони не побіжать звідти, - Піонтковський
19:44
ЗСУ
Росіяни зосереджують основні зусилля на трьох напрямках, там відбулось понад 10 бойових зіткнень, - Генштаб
19:03
Іл-76 РФ
До Мінська прилетіли російські транспортники Іл-76. Порожні всередині, - Гаюн
18:46
путін путлер
Доля Путіна вирішиться протягом 24 годин, - CNN
18:45
Об'єднаний Перехідний Кабінет Білорусі
Білоруський опозиційний уряд розриває угоди про Союзну державу з РФ, членство Білорусі у СНД та ОДКБ
18:28
Ентоні Блінкен
Блінкен провів розмови із союзниками з G7 та ЄС щодо ситуації у Росії
18:26
Дмитро Медведєв
Медведєв назвав дії Пригожина "зрежисованим держпереворотом"
18:09
Путін підписав закон про можливість призивати засуджених на службу
18:03
OPINION
Орест Сохар
Російський режим тримається на егоїзмі Путіна
18:01
Світлана Тихановська
Білорусь повинна закрити кордон з РФ й почати вивід російських військ, - Тихановська
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV