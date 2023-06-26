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ЗМІ заявили, що в Лукашенка не підтвердили прибуття Пригожина до Білорусі

26 червня, 2023 понедiлок
17:11
Світ Євген Пригожин

В адміністрації самопроголошеного президента Білорусі не підтвердили прибуття засновника ПВК Вагнера Євгена Пригожина до країни

Про це Фонтанці сказали під час телефонної розмови 26 червня.

"Немає подібної інформації", – відповів співробітник пресслужби на запитання журналіста щодо Пригожина й запропонував надіслати офіційний запит.

Увечері 24 червня речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що внаслідок переговорів, у яких узяв активну участь Лукашенко, було зупинено заколот — з метою "неприпустимості розв'язування кривавої бійні на території Росії". Євген Пригожин прийняв пропозицію Лукашенка про зупинення руху ПВК Вагнер, а сам він, як стверджував Пєсков, вирушить до Білорусі.

Що відомо про заколот Пригожина

Протягом кількох місяців між засновником ПВК Вагнера Євгеном Пригожиним та міністерством оборони РФ продовжувався конфлікт, проте ситуація різко загострилася увечері 23 червня.

Тоді російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. Ватажок вагнерівців Євген Пригожин оголосив про "марш справедливості" і заявив, що 25 тисяч найманців йдуть на Москву після того, як керівництво Росії не виконало вимогу  видати йому міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова.

Протягом суботи, 24 червня, вагнерівці на додачу до центральної частини Ростова-на-Дону, де вони отаборилися навколо штабу Південного військового округу ще ввечері 23 червня, також узяли під контроль Воронеж. Їхні відведені від кордону з Україною колони рухалися на Москву. Зупинити їх намагалася підконтрольна Шойгу військова авіація й артилерія. Востаннє передові частини ПВК Вагнера було помічено у Липецькій області РФ. А у самій російській столиці на в'їзді споруджували вогневі точки, рили окопи й мобілізували усіх силовиків.

Проте ввечері 24 червня пресслужба самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка оприлюднила текст заяви, у якій ішлося про готовність очільника ПВК Вагнера зупинити рух військових колон, які були вже на підході до Москви.

Новини
Білорусь
Заколот Вагнера
Євген Пригожин
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