Про це він розповів на пресконференції командирів полку "Азов" в етері Еспресо.



"На мою думку, обмін Медведчука – це був політичний обмін. Другого Медведчука у нас поки що немає, але є досить цікава ідея, про яку я пізніше розкажу. Ця ідея полягає у тому, щоб набрати обмінний фонд для визволення наших полонених. Я вважаю, ідея дієва і ми сподіваємося, що нас представники влади вислухають з цього приводу", - підкреслив начальник штабу полку "Азов".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb