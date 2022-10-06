Другого Медведчука у нас немає, але є ідея набрати обмінний фонд для визволення наших полонених, - начальник штабу полку "Азов"
Богдан "Тавр" Кротевич, начальник штабу полку "Азов", вважає, що ця ідея дієва, і сподівається на увагу до неї представників влади
Про це він розповів на пресконференції командирів полку "Азов" в етері Еспресо.
"На мою думку, обмін Медведчука – це був політичний обмін. Другого Медведчука у нас поки що немає, але є досить цікава ідея, про яку я пізніше розкажу. Ця ідея полягає у тому, щоб набрати обмінний фонд для визволення наших полонених. Я вважаю, ідея дієва і ми сподіваємося, що нас представники влади вислухають з цього приводу", - підкреслив начальник штабу полку "Азов".
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