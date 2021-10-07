"Другою особою в державі є керівник ОПУ": Разумков вважає, що Єрмак причетний до його відставки

Про це він сказав у інтерв'ю ВВС Україна.



На питання, чому Єрмака називають "другою особою в державі", він відповів: "Забагато важелів впливу сконцентровані у керівника Офісу президента. Якщо ми подивимося на фото протокольних заходів, то навіть розстановка посадових осіб демонструє, що другою особою в державі є керівник Офісу президента. Я не вважаю, що це правильно".



"Думаю, що так", - сказав Разумков на питання про можливість причетності Єрмака до його відставки.



На питання, чому, ексспікер пояснив: "Не подобається те, що я роблю, за що я переживаю і борюсь".

Нагадаємо, Верховна Рада України відправила у відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова.

Парламентарі загалом висунули 5 кандидатів на посаду голови Верховної Ради України.

Парламентарі продовжать 8 жовтня обговорювати кандидатури на посади спікера та віцеспікера ВР.