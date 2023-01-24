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OPINION

"Друзі" Путіна цураються кремлівського диктатора

Орест Сохар
24 січня, 2023 вiвторок
14:06
Погляд Орест Сохар

Мордор витратив шалені мільярди, вважаючи їх інвестиціями у зміцнення зовнішнього впливу імперії. Тепер виявилося, що це була просто благодійність

Улюблені друзі Путіна дедалі частіше встромляють йому ножі у спину: ось зібрав колекцію лише за неповні три тижні року.

Іранський голова МЗС Амірабдоллахян заявив, що країна не визнає анексію українських територій: "Попри прекрасні відносини Тегерана та Москви, ми не визнали відділення Криму, Луганської та Донецької областей від України".

Президент Сербії Вучіч вимагає від Росії припинити вербування своїх громадян до ПВК «Вагнер» і говорить, що Крим та Донбас – це Україна: "Ми не можемо і не будемо підтримувати вторгнення Росії в Україну". А на початку року Вучіч заявив, що Сербія "має співпрацювати з НАТО, бо росіяни покинули Косово". Днями Белград відправив Україні техніку для відновлення енергосистеми.

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У Казахстані з парламентської партії "Ак Жол" з ганьбою вигнали депутата, який підтримав війну Путіна в Україні. Також його позбавлять мандату. А посольство Казахстану допомагає встановлювати у містах України юрти незламності, чим викликало гнів МЗС РФ.

У Казахстані з парламентської партії "Ак Жол" з ганьбою вигнали депутата, який підтримав війну Путіна в Україні. Також його позбавлять мандату. А посольство Казахстану допомагає встановлювати у містах України юрти незламності, чим викликало гнів МЗС РФ

Китай не захотів принижувати Путіна офіційно, але зробив це через газети. Китайські дипломати у Financial Times назвали фюрера божевільним, заявили, що не довіряють і не розуміють його, а від війни дистанціювалися. 

Прем’єр Вірменії Нікол Пашинян публічно заявив, що Росія "кинула" Вірменію, і закликав Путіна згорнути бази: "Присутність російських військ не лише не гарантує безпеку Вірменії, а, навпаки, створює загрози для безпеки республіки". Машка Захарова у відповідь назвала Пашиняна авантюристом, який не розуміє наслідків таких заяв.

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Китай не захотів принижувати Путіна офіційно, але зробив це через газети. Китайські дипломати у Financial Times назвали фюрера божевільним, заявили, що не довіряють і не розуміють його, а від війни дистанціювалися. 

Узбекистан відхилив пропозицію Кремля створити газовий союз, за умовами якого "Газпром" хотів прибрати до своїх рук ГТС цієї країни. Аналогічно вчинив і Казахстан, який Росія хотіла використати для постачання газу до Китаю. Після такого демаршу в Узбекистані раптом виникли проблеми з газопостачанням — на тлі сильних морозів. 

Голова турецького МЗС Чавушоглу заявив, що підтримує 10 мирних пунктів Зеленського. А серед них, як відомо, — виведення всіх російських військ за кордони 1991 року. Західні медіа написали, що Туреччина почала надсилати Україні розроблені США артилерійські касетні бомби. На що МЗС Росії пригрозив припинити переговори з Україною через посередників, які "переслідують власні цілі".

Джерело

Про автора. Орест Сохар, журналіст, шеф-редактор Obozrevatel

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