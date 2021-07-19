ДСНС попередила про град та грози 20 липня: які регіони накриє негода

Про це передає пресслужба ДСНС.

“20 липня в Україні, крім південно-східної частини, грози, вдень у західних областях (крім Волинської та Рівненської) значні дощі, у центральних областях місцями град та шквали 15-20 м/с”, - йдеться в повідомленні.

У Києві та Київській області 20 липня також буде гроза.

Нагадаємо, 19 липня у Києві погода різко погіршилася – столицю накрила гроза і сильна злива, а небо різко потемніло. Громадський транспорт курсує із запізненням.

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