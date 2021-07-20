ДСНС попередила про можливі підтоплення та сходження селевих потокiв у західних регіонах

Про це передає пресслужба ДСНС.

За даними Український гідрометеорологічний центр, 20 - 21 липня на рiчках Карпат очiкується підвищення рівнів води над рiвнями на 08 год. 20 липня: в межах Львiвської областi - на 0,5 - 1,5 м, в нижнiх течiях річок Стрв'яж, Свiча – на 1,5 - 2,5 м, мiсцями затоплення заплав, с/г угiдь (І рівень небезпеки - жовтий), у Стрийському районi (р.Свiча - с.Зарiчне) можливе часткове затоплення окремих об'єктiв прирiчковоi інфраструктури (ІІ рівень небезпеки - помаранчевий).

Також в межах Iвано-Франкiвської областi - на 1,5 - 2,5 м, мiсцями затоплення заплав, с/г угiдь, можливе часткове затоплення об'єктiв прирiчкової інфраструктури та досягнення вiдмiток початкового затоплення окремих населених пунктiв (ІІ рівень небезпеки - помаранчевий).

У ДСНС зазначили, що в межах Тернопiльської, Хмельницької та Вiнницької областей - на 0,5-1,5м, мiсцями затоплення заплав, с/г угiдь (І рівень небезпеки - жовтий), а в межах Чернівецької області - на 0,5 - 1,5 м, в мiсцях звуження русел рiчок - на 2,0 - 2,5 м із виходом води на понижені ділянки заплав річок (І рівень небезпеки - жовтий).

У свою чергу, в межах Закарпатської області у мiсцях проходження сильних злив на малих водотоках та у верхів'ях річок - на 0,5-1,0 м, формування значного мiсцевого та схилового стоку із пiдтопленням понижених ділянок в населених пунктах, внаслiдок захаращення русел малих річок (І рівень небезпеки - жовтий ).

“У мiсцях випадiння сильних опадів можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку з пiдтопленням понижених ділянок, в гiрських районах iснує загроза сходження селевих потокiв та зсувів ґрунту (ІІ рівень небезпеки - помаранчевий )”, - йдеться в повідомленні.

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