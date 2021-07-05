ДСНС попередила про погіршення погоди: очікуються грози та шквали
У Державній службі надзвичайних ситуацій попередили про грозові дощі, град та шквали
Про це передає пресслужба ДСНС.
“За даними УкрГідрометцентру, 6 липня у південній частині, східних та центральних областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, у південних, вдень і у східних областях місцями значні дощі”, - йдеться в повідомленні.
Рятувальники радять:
- Щільно закривати вікна у приміщенні, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- Триматись подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев, не паркуйте поруч із ними автотранспорт;
- Під час грози вимикати електроприлади (вони притягують розряд), відключити телевізор від антени, не користуватись мобільним телефоном;
- На відкритих ділянках слід спуститися в низину, відійти подалі від водойм, на відкритій місцевості сховатися у заглиблення, якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна вкритися (підкласти під себе);
- У лісі слід сховатися під невисокими деревами або в кущах.
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