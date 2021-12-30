ДСНС попередила про погіршення погоди по всій Україні та сніголавинну небезпеку у Карпатах

Про це повідомляє сайт ДСНС.



У більшості областей на дорогах утримається ожеледиця, у Запорізькій області - ожеледь (I рівень небезпечності, жовтий), в окремих районах Миколаївщини та Донеччини утримається сильна ожеледь (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий), на Київщині на дорогах також спостерігатиметься ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий).



"Такі погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", - зазначили у ДСНС.



Крім того, на високогiр'ї східної частини Закарпатської області зберігається значна снiголавинна небезпека (ІІІ рiвень).



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