ДСНС попередила про значні дощі та небезпеку селів у західних областях і грози з градом в інших регіонах України
У п'ятницю, 2 липня, в Україні, крім південного сходу, очікуються грози, вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с
Про це повідомляє сайт ДСНС.
У західній частині країни місцями пройдуть значні дощі (І рівень небезпечності, жовтий). 2-3 липня на рiчках Закарпаття, річках басейнiв Прута, Сiрету (Івано-Франківська та Чернівецька області), Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська області) очікуються пiдвищення рiвнiв води на 0,3-1,5 м над рiвнями на 8:00 четверга, 1 липня, без негативних наслідків.
"В мiсцях проходження сильних злив можливе формування значного схилового та мiсцевого стоку, в гiрських районах iснує загроза формування локальних селевих потоків (жовтий рівень небезпеки)", - зазначили у ДСНС.
У Києві та Київській області 2 липня очікуються грози, вдень подекуди по області град, шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
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