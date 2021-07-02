ДСНС попередила про значні дощі та небезпеку селів у західних областях і грози з градом в інших регіонах України

Про це повідомляє сайт ДСНС.



У західній частині країни місцями пройдуть значні дощі (І рівень небезпечності, жовтий). 2-3 липня на рiчках Закарпаття, річках басейнiв Прута, Сiрету (Івано-Франківська та Чернівецька області), Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська області) очікуються пiдвищення рiвнiв води на 0,3-1,5 м над рiвнями на 8:00 четверга, 1 липня, без негативних наслідків.



"В мiсцях проходження сильних злив можливе формування значного схилового та мiсцевого стоку, в гiрських районах iснує загроза формування локальних селевих потоків (жовтий рівень небезпеки)", - зазначили у ДСНС.



У Києві та Київській області 2 липня очікуються грози, вдень подекуди по області град, шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).



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