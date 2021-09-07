ДТП з українцями у Польщі: дев’ятеро госпіталізованих, двоє – у важкому стані

Про це розповів генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк в ефірі телеканалу Україна 24, передає Укрінформ.



“За інформацією, яку ми отримали від поліції, мікроавтобус, який їхав з України, в ньому було 9 осіб, потрапив в аварію. Двоє у важкому стані, а семеро в стані середньої тяжкості”, - сказав Павлюк.



Він уточнив, що за інформацією поліції, водій, українець, не був у стані алкогольного сп’яніння.



“Напевне, заснув. Скоріш за все, що заснув. Це було під ранок, він в’їхав у вантажівку ззаду”, - зазначив генконсул.



Він додав, що відвідав 3 українців в одній лікарні, в них пошкоджені хребти. Постраждалі отримують повну медичну допомогу, одному вже проводять операцію.

Нагадаємо, що у Польщі 7 вересня неподалік Любліна, внаслідок ДТП постраждали семеро українців.