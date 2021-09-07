У Польщі внаслідок ДТП постраждали семеро українців

Про це повідомляється на сторінці посольства у Twitter.

"Усіх потерпілих оперативно розміщено в чотирьох госпіталях м. Любліна. Стан постраждалих середньої тяжкості", - пишуть у соцмережі.

Для надання консульської допомоги постраждалим у лікарні перебуває консул. Відновлюють контакти з родичами.

У Польщі українці потрапили у ДТП, у реанімації дитина у важкому стані.