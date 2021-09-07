У Польщі внаслідок ДТП постраждали семеро українців
У вівторок, 7 вересня, у Польщі поблизу Любліна сталася ДТП, в якій постраждали семеро українців
Про це повідомляється на сторінці посольства у Twitter.
"Усіх потерпілих оперативно розміщено в чотирьох госпіталях м. Любліна. Стан постраждалих середньої тяжкості", - пишуть у соцмережі.
Для надання консульської допомоги постраждалим у лікарні перебуває консул. Відновлюють контакти з родичами.
- У Польщі українці потрапили у ДТП, у реанімації дитина у важкому стані.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.65
Купівля 26.65Продаж 26.89
-
EUR
Купівля 31.53Продаж 31.91
- Актуальне
- Важливе