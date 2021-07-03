У Польщі українці потрапили у ДТП, у реанімації дитина у важкому стані

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко у twitter.

За його словами ДТП, внаслідок якої постраждали громадяни України, сталася біля міста Тарнув.

"Постраждали четверо українців, зокрема неповнолітній. Вони госпіталізовані, надається необхідна медична допомога. Інші пасажири без травм. Консул на місці події для надання громадянам консульської допомоги, взаємодії з правоохоронними органами та лікарнею", – написав Ніколенко.

Генеральний консул у Кракові В'ячеслав Войнаровський після відвідин реанімаційного відділення дитячої лікарні, де перебуває постраждала українська дитина, повідомив в ефірі каналу "Україна 24", що її стан вкрай важкий. У дитини пошкоджені голова та селезінка. Батьки також постраждали і госпіталізовані в іншу клініку.

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