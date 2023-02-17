Дуда переконуватиме Байдена збільшити кількість військ у Польщі
Президент Польщі Анджей Дуда планує під час зустрічі з американським лідером Джо Байденом обговорити військову присутність військ США у Польщі
Про це повідомляє PAP.
"У нас вже є бази сьогодні, і у нас вже є обладнання, але я думаю, що його має бути більше. Я також буду переконувати президента Джо Байдена зробити це", - сказав президент.
Також Дуда зазначив, що обговорить це питання також з лідерами Франції та Німеччини на Мюнхенській конференції з безпеки.
Польський президент сподівається, що візит Байдена до Польщі буде сповнений конкретикою, оскільки запланована поїздка має "потужне політичне значення".
- 10 лютого речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр оголосила, що президент США Байден 20-22 лютого планує відвідати Польщу.
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