Дуда запропонував провести зустріч Україна-НАТО на саміті Альянсу в Мадриді

Про це лідер Польщі заявив під час спільного брифінгу з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.



За його словами, він запропонував Столтенбергу провести зустрічі в форматі Україна-НАТО і Грузія-НАТО.



"Я вважаю, що ми повинні запросити Грузію на рівні голів держав і провести зустріч НАТО-Грузія, і на таку ж зустріч запросити Україну, аби продемонструвати нашу солідарність з цими країнами. А також щоб показати, що не кидаємо їх напризволяще", - заявив Дуда.



Він додав, що Україна та Грузія завжди були надійними партнерами Альянсу.



Президент Польщі також наголосив, що на тлі російської загрози необхідно укріплювати східний фланг НАТО.



Нагадаємо, у січні президент Володимир Зеленський та Єнс Столтенберг обговорили можливу участь України у червневому саміті НАТО.