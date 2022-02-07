Дуда запропонував провести зустріч Україна-НАТО на саміті Альянсу в Мадриді
Президент Польщі Анджей Дуда запропонував провести зустрічі Україна-НАТО та Грузія-НАТО під час саміту Альянсу в Мадриді в червні, щоб показати солідарність Заходу із цими державами
Про це лідер Польщі заявив під час спільного брифінгу з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.
За його словами, він запропонував Столтенбергу провести зустрічі в форматі Україна-НАТО і Грузія-НАТО.
"Я вважаю, що ми повинні запросити Грузію на рівні голів держав і провести зустріч НАТО-Грузія, і на таку ж зустріч запросити Україну, аби продемонструвати нашу солідарність з цими країнами. А також щоб показати, що не кидаємо їх напризволяще", - заявив Дуда.
Він додав, що Україна та Грузія завжди були надійними партнерами Альянсу.
Президент Польщі також наголосив, що на тлі російської загрози необхідно укріплювати східний фланг НАТО.
- Нагадаємо, у січні президент Володимир Зеленський та Єнс Столтенберг обговорили можливу участь України у червневому саміті НАТО.
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