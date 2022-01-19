Зеленський і Столтенберг обговорили загрозу РФ і червневий саміт НАТО
У середу, 19 січня, президент України Володимир Зеленський і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провели телефонну розмову, де обговорили російську загрозу, а також саміт Альянсу у червні та можливу участь України в ньому
Про це генсек НАТО та український президент повідомили у Twitter.
"Поговорив із президентом Зеленським, щоб висловити рішучу підтримку України з боку НАТО перед російською загрозою. Союзники закликають Росію до негайної деескалації. Ми готові до подальшого діалогу з Росією, але не підемо на компроміс за ключовими принципами", - йдеться у дописі Столтенберга.
Володимир Зеленський повідомив, що у розмові йшлося про підготовку до червневого саміту НАТО у Мадриді та можливу участь України у ньому.
- Нагадаємо, під час переговорів у Європі 10 і 12 січня США відмовилися надавати Росії гарантії про нерозширення НАТО на схід.
- В Міноборони Росії заявили, що рівень відносин НАТО й Росії є критично низьким, а Альянс нібито ігнорує пропозиції щодо деескалації становища.
- Генсек НАТО заявив, що Україна та Грузія стануть членами Альянсу, але точні терміни поки не встановлені.
- 19 січня у МЗС Росії запропонували США альтернативу вимогам щодо "гарантій безпеки": достатньо пообіцяти Москві, що Вашингтон не голосуватиме за членство України в НАТО.
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