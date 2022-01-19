Зеленський і Столтенберг обговорили загрозу РФ і червневий саміт НАТО

Про це генсек НАТО та український президент повідомили у Twitter.



"Поговорив із президентом Зеленським, щоб висловити рішучу підтримку України з боку НАТО перед російською загрозою. Союзники закликають Росію до негайної деескалації. Ми готові до подальшого діалогу з Росією, але не підемо на компроміс за ключовими принципами", - йдеться у дописі Столтенберга.



Нагадаємо, під час переговорів у Європі 10 і 12 січня США відмовилися надавати Росії гарантії про нерозширення НАТО на схід.

В Міноборони Росії заявили, що рівень відносин НАТО й Росії є критично низьким, а Альянс нібито ігнорує пропозиції щодо деескалації становища.

Генсек НАТО заявив, що Україна та Грузія стануть членами Альянсу, але точні терміни поки не встановлені.

19 січня у МЗС Росії запропонували США альтернативу вимогам щодо "гарантій безпеки": достатньо пообіцяти Москві, що Вашингтон не голосуватиме за членство України в НАТО.

Володимир Зеленський повідомив, що у розмові йшлося про підготовку до червневого саміту НАТО у Мадриді та можливу участь України у ньому.



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