Україна та Грузія стануть членами НАТО, але терміни поки не встановлені, - Столтенберг
НАТО прийняло рішення про членство України та Грузії, проте поки точно невідомо, коли це станеться
Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив в інтерв'ю La Repubblica.
"Україна вже подала заявку на членство і ми вирішили працювати над цим, підтримуючи її реформи, допомагаючи у модернізації збройних сил за нашими стандартами", - сказав генсек Альянсу.
Столтенберг підкреслив, що двері НАТО залишаються відкритими.
"У 2008 році на саміті в Бухаресті ми вирішили, що Україна та Грузія стануть членами НАТО, але ми не встановлювали, коли саме", - заявив він.
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