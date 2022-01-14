Україна та Грузія стануть членами НАТО, але терміни поки не встановлені, - Столтенберг

Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив в інтерв'ю La Repubblica.



"Україна вже подала заявку на членство і ми вирішили працювати над цим, підтримуючи її реформи, допомагаючи у модернізації збройних сил за нашими стандартами", - сказав генсек Альянсу.



Столтенберг підкреслив, що двері НАТО залишаються відкритими.



"У 2008 році на саміті в Бухаресті ми вирішили, що Україна та Грузія стануть членами НАТО, але ми не встановлювали, коли саме", - заявив він.

Нагадаємо, 10 січня у Женеві відбулася зустріч США та РФ щодо "гарантій безпеки", де обговорювався рух України в НАТО і американська присутність у Європі. Росія назвала переговори "складними і конкретними".

12 січня відбулося засідання Ради Росія - НАТО у Брюсселі. За словами генсека Альянсу, між Росією та НАТО залишилися серйозні розбіжності щодо України, які буде складно подолати.

Голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що НАТО "штучно втягує" в Альянс Україну і скандинавські країни.