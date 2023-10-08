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Дуда заявив, що напад ХАМАС на Ізраїль "відволікає увагу світу" від України

8 жовтня, 2023 неділя
20:35
Світ Анджей Дуда Президент Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що напад ХАМАС на Ізраїль "відволікає увагу світу" від України та сприяє російській агресії

Про це пише РАР.

Таким чином Дуда відповів на питання, чи пов'язаний напад ХАМАС зі спробами "відвести очі від України".

"Це, безумовно, сприяє Росії та російській агресії проти України, це відволікає увагу світу", - сказав президент Польщі.

Дуда також наголосив, що у зв'язку з подіями у цьому регіоні, "може бути багато спекуляцій".

"У цьому контексті згадується Росія, згадується Іран. Спекуляції, спекуляції і ще раз спекуляції. Давайте пам'ятати, що це різноманітні переплетення інтересів, і такі спекуляції наразі нічого суттєвого не принесуть", - додав він.

  • Під час з'їзду керівної партії в Анкарі президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган закликав Ізраїль та Палестину до стриманості та уникнення кроків, які можуть призвести до ескалації напруженості.
Польща
Ізраїль
Палестина
Анджей Дуда
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