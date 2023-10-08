Ердоган закликав Ізраїль та Палестину бути стриманими у своїх подальших діях

Про це президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив на з'їзді керівної партії в Анкарі у суботу, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми закликаємо сторони діяти стримано у світлі подій в Ізраїлі сьогодні вранці (ред. 7 жовтня) та триматися подалі від імпульсивних кроків, які призведуть до ескалації напруженості", - наголосив Ердоган.

Він додав, що Туреччина прагне розв'язувати проблеми з усіма країнами регіону шляхом дипломатії та діалогу.

Читайте також: ХАМАС напав на Ізраїль. Нетаньягу оголосив про війну. Хронологія подій

“Зупинка кровопролиття в регіоні є нашим пріоритетним порядком денним. Шлях до досягнення цього - через захист справедливості та міжнародного права", - сказав Ердоган.

Події в Ізраїлі: що відомо про українців

Ранком суботи, 7 жовтня 2023 року, палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу у кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі.

Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні. У відповідь Армія оборони Ізраїлю (ЦАГАЛ) оголосила про мобілізацію резервістів та початок контртерористичної операції "Залізні мечі". Вперше за 50 років рішенням уряду в країні впроваджено режим воєнного стану.

Речник МЗС зазначав, що українців серед постраждалих внаслідок бойових дій в Ізраїлі немає. Також Ніколенко заявив про створення оперативного штабу задля допомоги українцям в Ізраїлі.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук сказав, що посольство отримує звернення від громадян України як з ізраїльського, так і з палестинського боку. Консули працюють, однак технічної можливості евакуювати українців, на жаль, зараз немає.

Увечері суботи президент України Володимир Зеленський повідомляв, що у результаті бойових дій в Ізраїлі могла загинути громадянка України.

Уранці 8 жовтня Саудівський телевізійний канал Al Arabiya оприлюднив втрати як палестинців, так і ізраїльтян протягом першої доби відновленого військового конфлікту. За даними каналу, Ізраїль втратив 300 людей вбитими та не менше 1 600 пораненими. Кількість жертв з боку населеного палестинцями сектора Газа складає 232 вбитими та 1 627 пораненими.

Тоді ж стало відомо, що оперативний штаб МЗС України розшукав одного українця, який напередодні зник на півдні Ізраїлю. Дипломати працювали над підтвердженням можливої смерті ще однієї українки. Водночас у секторі Газа зараз перебуває до 200 громадян України.

Пізніше стало відомо про двох загиблих під час подій в Ізраїлі громадянок України. Дипломати вживають заходів для репатріації їхніх тіл