Дугарь пояснила, чому не звернулась до поліції через виявлене за собою стеження

Про це волонтер та військовий медик, яка проходить підозрюваною у справі Шеремета, Яна Дугарь, розповіла в коментарі "Радіо Свобода".

"Я не зверталася до правоохоронних органів, бо не бачила, як вони можуть захистити людей, але на собі відчула, як вміють фальсифікувати кримінальні справи", – сказала Яна Дугарь.

На запитання про те, кого вона вважає причетним до стеження, Дугарь зааявила, що на її думку такі дії відбуваються з боку тих, хто "знає справжніх злочинців"



Нагадаємо, 6 серпня на тлі нещодавного вбивства засновника "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова Яна Дугарь розповіла, що помітила за собою стеження.



У поліції наголосили, що вона не зверталась з приводу стеження по допомогу.