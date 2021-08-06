Дугарь пояснила, чому не звернулась до поліції через виявлене за собою стеження
Яна Дугарь, якій інкримінують причетність до організації вбивства білоруського журналіста, Павла Шеремета пояснила, що не бачить, як поліція може її захистити
Про це волонтер та військовий медик, яка проходить підозрюваною у справі Шеремета, Яна Дугарь, розповіла в коментарі "Радіо Свобода".
"Я не зверталася до правоохоронних органів, бо не бачила, як вони можуть захистити людей, але на собі відчула, як вміють фальсифікувати кримінальні справи", – сказала Яна Дугарь.
На запитання про те, кого вона вважає причетним до стеження, Дугарь зааявила, що на її думку такі дії відбуваються з боку тих, хто "знає справжніх злочинців"
Нагадаємо, 6 серпня на тлі нещодавного вбивства засновника "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова Яна Дугарь розповіла, що помітила за собою стеження.
У поліції наголосили, що вона не зверталась з приводу стеження по допомогу.
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