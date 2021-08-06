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Головна Суспільство Дугарь пояснила, чому не звернулась до поліції через виявлене за собою стеження

Дугарь пояснила, чому не звернулась до поліції через виявлене за собою стеження

6 серпня, 2021 п'ятниця
20:50

Яна Дугарь, якій інкримінують причетність до організації вбивства білоруського журналіста, Павла Шеремета пояснила, що не бачить, як поліція може її захистити

Про це волонтер та військовий медик, яка проходить підозрюваною у справі Шеремета, Яна Дугарь, розповіла в коментарі "Радіо Свобода".

"Я не зверталася до правоохоронних органів, бо не бачила, як вони можуть захистити людей, але на собі відчула, як вміють фальсифікувати кримінальні справи", – сказала Яна Дугарь.

На запитання про те, кого вона вважає причетним до стеження, Дугарь зааявила, що на її думку такі дії відбуваються з боку тих, хто "знає справжніх злочинців"

Нагадаємо, 6 серпня на тлі нещодавного вбивства засновника "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова Яна Дугарь розповіла, що помітила за собою стеження.

У поліції наголосили, що вона не зверталась з приводу стеження по допомогу.


 
стеження
Нацполіція
Яна Дугарь
справа Шеремета
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