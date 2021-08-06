Справа Шеремета: Дугарь заявила про стеження
Підозрювана у справі Шеремета Яна Дугарь заявила, що помітила за собою стеження і про всяк випадок заявила, що не має думок про суїцид
Про це підозрювана у справі Шеремета Яна Дугарь написала у Facebook, коментуючи вбивство білоруського активіста Віталія Шишова.
За словами військового медика Яни Дугарь, нещодавно вона почала помічати за собою стеження.
"Помічаю (знову) на собі "очі", спрацьовує сигналізація у будинку ( причому на другому поверсі і в різних кімнатах), чужі під будинком, відеоповідомлення про те, як за мною стежать", - перерахувала ветеранка.
Дугарь наголосила, що на неї, Андрія Антоненка та Юлію Кузьменко могла розпочатися кампанія тиску. Вона попередила, що не страждає на депресію, її психологічний стан у нормі, а думок про самогубство немає.
"Я чудово пам'ятаю листи Андрія Антоненка із СІЗО, щодо загрози його життю, які виявились не безпідставними! Тому є підстави вважати, що може бути тиск на нас трьох тих, хто дійсно знає причетних до вбивства Шеремета, або має відношення до цього!" - підкреслила Дугарь.
Речниця Нацполіції Оксана Блищик на відповідь запиту журналістів "Радіо Свобода" зазначила, що не може підтвердити, чи зверталась Яна Дугарь до поліції з приводу стеження.
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- На ранок вівторка, 3 серпня, його знайшли повішеним у парку.
- У Білоруському домі, чиїм співзасновником був Віталій Шишов, заявили про стеження за ним.
- Глава Нацполіції Ігор Клименко заявив, що з приводу стеження в поліцію не зверталися
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