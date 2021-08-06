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Справа Шеремета: Дугарь заявила про стеження

6 серпня, 2021 п'ятниця
19:49
Суспільство Яна Дугарь

Підозрювана у справі Шеремета Яна Дугарь заявила, що помітила за собою стеження і про всяк випадок заявила, що не має думок про суїцид

Про це підозрювана у справі Шеремета Яна Дугарь написала у Facebook, коментуючи вбивство білоруського активіста Віталія Шишова.

За словами військового медика Яни Дугарь, нещодавно вона почала помічати за собою стеження.

"Помічаю (знову) на собі "очі", спрацьовує сигналізація у будинку ( причому на другому поверсі і в різних кімнатах), чужі під будинком, відеоповідомлення про те, як за мною стежать", - перерахувала ветеранка.

Дугарь наголосила, що на неї, Андрія Антоненка та Юлію Кузьменко могла розпочатися кампанія тиску. Вона попередила, що не страждає на депресію, її психологічний стан у нормі, а думок про самогубство немає.

"Я чудово пам'ятаю листи Андрія Антоненка із СІЗО, щодо загрози його життю, які виявились не безпідставними! Тому є підстави вважати, що може бути тиск на нас трьох тих, хто дійсно знає причетних до вбивства Шеремета, або має відношення до цього!" - підкреслила Дугарь.

Речниця Нацполіції Оксана Блищик на відповідь запиту журналістів "Радіо Свобода" зазначила, що не може підтвердити, чи зверталась Яна Дугарь до поліції з приводу стеження.
 

  • Нагадаємо, 2 серпня Віталій Шишов вийшов на прогулянку в Києві та не повернувся
  • На ранок вівторка, 3 серпня, його знайшли повішеним у парку.
  • У Білоруському домі, чиїм співзасновником був Віталій Шишов, заявили про стеження за ним.
  • Глава Нацполіції Ігор Клименко заявив, що з приводу стеження в поліцію не зверталися
стеження
Яна Дугарь
справа Шеремета
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