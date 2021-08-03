За Шишовим стежили, поліція це знала, - Білоруський дім в Україні
Поліція знала про факт стеження за співзасновником Білоруського дому в Україні Віталієм Шишовим, заявляють представники діаспори
Про це йдеться в заяві Білоруського дому в Україні.
"Віталій Шишов стояв біля витоків створення Білоруського дому в Україні і був главою нашої організації. Переїхати в Україну Віталій був змушений восени 2020 року, після виходу на гомельські протести в серпні і подальшого активного протистояння узурпаторам влади в Білорусі", - зазначили в діаспорі.
У БДУ зауважили, що Шишов займався організацією проведення акцій проти режиму Олександра Лукашенка, зверненнями в держоргани для просування законопроектів, які допомагають білоруській діаспорі.
"За Віталіком велося стеження. Про факти були відповідні повідомлення поліції. Також нас неодноразово попереджали як місцеві джерела, так і свої люди в РБ про всілякі провокації аж до викрадення та ліквідації. Віталій стоїчно і з гумором ставився до цих попереджень, заявляючи, що хоч так можливо БДУ вийде з інфовакуума", - розповіли у Білоруському домі.
"Немає сумнівів, що це спланована чекістами операція по ліквідації дійсно небезпечного режиму білоруса. Будемо продовжувати домагатися істини в загибелі Віталія!" - підкреслили в організації.
- Нагадаємо, 2 серпня Віталій Шишов вийшов на прогулянку в Києві та не повернувся
- На ранок вівторка, 3 серпня, його знайшли повішеним у парку
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