У Києві знайшли повішеним очільника "Білоруського дому в Україні"

Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Телефон іречі Шишова вилучені з місця події.

Поліція відкрила справу про умисне вбивство.



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"Повна картина подій буде встановлена після допиту свідків, аналізу відеозаписів з камер, проведення експертиз і слідчих експериментів", - йдеться у повідомленні.

Поліція Києва шукає інформацію про останні тижні Шишова, його стан, можливі погрози та просить звертатись до них.

