У Києві знайшли повішеним очільника "Білоруського дому в Україні"
Одного із засновників "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова, який зник у Києві, знайшли повішеним у парку, неподалік від його житла
Про це повідомила пресслужба столичної поліції.
Телефон іречі Шишова вилучені з місця події.
Поліція відкрила справу про умисне вбивство.
Читайте також: "Вийшов на пробіжку і не повернувся": у Києві зник один із засновників "Білоруського дому в Україні"
"Повна картина подій буде встановлена після допиту свідків, аналізу відеозаписів з камер, проведення експертиз і слідчих експериментів", - йдеться у повідомленні.
Поліція Києва шукає інформацію про останні тижні Шишова, його стан, можливі погрози та просить звертатись до них.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.78
Купівля 26.78Продаж 27.01
-
EUR
Купівля 31.69Продаж 32.06
- Актуальне
- Важливе