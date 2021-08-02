"Вийшов на пробіжку і не повернувся": у Києві зник один із засновників "Білоруського дому в Україні"
У понеділок, 2 серпня, в Києві зник один із засновників громадської організації "Білоруський дім в Україні" Віталій Шишов
Про це повідомляє прес-служба організації.
"Віталій Шишов вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку (вдома не виявлено його спортивних речей) і не повернувся. З його номера було зроблено кілька так званих "глухарів", проте зараз зв'язатися з ним неможливо", - йдеться в повідомленні.
Представники організації прочесали масив, де він зазвичай бігав, але не виявили його слідів. Зараз вони своїми силами продовжують пошуки. До пошуку залучили кінолога.
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