"Вийшов на пробіжку і не повернувся": у Києві зник один із засновників "Білоруського дому в Україні"

Про це повідомляє прес-служба організації.

"Віталій Шишов вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку (вдома не виявлено його спортивних речей) і не повернувся. З його номера було зроблено кілька так званих "глухарів", проте зараз зв'язатися з ним неможливо", - йдеться в повідомленні.

Представники організації прочесали масив, де він зазвичай бігав, але не виявили його слідів. Зараз вони своїми силами продовжують пошуки. До пошуку залучили кінолога.



