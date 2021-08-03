"Звернень щодо стеження не було": поліція розглядає дві версії смерті засновника "Білоруського дому" Шишова
Нацполіція має дві версії щодо смерті очільника "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова, якого знайшли в Києві
Про це заявив на брифінгу голова Національної полції Ігор Клименко, передає Еспресо.TV.
За його словами, поліція вивчає діяльність Шишова.
"Слідчі перевіряють версії злочину. Зокрема, самогубство або умисне вбивство з імітацією самогубства", - заявив Клименко.
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Він також заперечив інформацію. що правоохоронці мали інформацію щодо стеження за активістом
"Хочу запевнити: ми перевірили всі звернення громадянина Шишова, які, можливо, могли б дійти до поліції - таких звернень не було, ні минулого, ні цього року", - сказав Клименко.
- Нагадаємо, 2 серпня Віталій Шишов вийшов на прогулянку в Києві та не повернувся
- На ранок вівторка, 3 серпня, його знайшли повішеним у парку.
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