"Звернень щодо стеження не було": поліція розглядає дві версії смерті засновника "Білоруського дому" Шишова

Про це заявив на брифінгу голова Національної полції Ігор Клименко, передає Еспресо.TV.

За його словами, поліція вивчає діяльність Шишова.

"Слідчі перевіряють версії злочину. Зокрема, самогубство або умисне вбивство з імітацією самогубства", - заявив Клименко.



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Він також заперечив інформацію. що правоохоронці мали інформацію щодо стеження за активістом

"Хочу запевнити: ми перевірили всі звернення громадянина Шишова, які, можливо, могли б дійти до поліції - таких звернень не було, ні минулого, ні цього року", - сказав Клименко.

Нагадаємо, 2 серпня Віталій Шишов вийшов на прогулянку в Києві та не повернувся

На ранок вівторка, 3 серпня, його знайшли повішеним у парку.