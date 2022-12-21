Про це в інтерв'ю Радіо Свобода зазначив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Це дуже потрібна для України річ. Тому що Patriot давно був омріяний у нашій стратегії подальшого розвитку Повітряних сил. Patriot – це далекобійна зброя, яка може вражати свої аеробалістичні цілі на відстані до 150 кілометрів. Ці комплекси на певних напрямках могли б допомогти відігнати російську авіацію подалі від наших кордонів, а саме такі бомбардувальники як ТУ-22М3 чи екіпажі тактичної авіації ворога", – пояснив він.

Ігнат переконаний, що українські військові зможуть легко опанувати нові для них зенітно-ракетні системи Patriot, хоча для цього і знадобиться певний час.

"Комплекси західного зразка доволі сучасні, дуже багато чого в них автоматизовано, багато відкинуто людського фактора. Тому перенавчитися на ці комплекси не є великою проблемою. Хоча для цього і потрібен певний час", – зазначив він.

Речник командування Повітряних сил додав, що загалом Україна має великі потреби у найрізноманітніших засобах ППО і тому готова брати у західних партнерів "багато усього, що нам можуть запропонувати". Адже Повітряні сили завдяки засобам ППО, авіації, а також мобільними групами перекривають найзагрозливіші напрямки й окремі стратегічні об'єкти критичної інфраструктури.

"Однак цього не вистачає, щоб закрити всі потреби", – зазначив Ігнат.

Надвечір 21 грудня у США оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги на $1 млрд, а також про додаткову допомогу на $850 млн. У пакет допомоги включено систему ЗРК Patriot.

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