Дуже важливо щоб світ знав про кожен факт російського терору, - Зеленський

Про це український президент заявив у відеозверненні, оприлюдненому ввечері у неділю, 7 травня 2023 року.

"Дуже важливо, щоб світ знав про кожен факт російського терору проти наших людей. Щоб світ говорив про те, що робить держава-терорист, і про те, як ми захищаємо життя. Я вдячний кожному й кожній, хто допомагає нам, поширюючи правду про російські удари та обстріли, про жорстокість окупантів, що не припиняється ані на день!", - сказав глава української держави.

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"Постійний російський терор проти Нікополя, жорстокі обстріли Херсона й області, удари по Харкову й області, терор проти сіл у прикордонних районах на Чернігівщині й Сумщині, пекло на Донеччині… Лише вчора та лише від одного російського удару по Херсонській області загинули девʼять українців – вони займалися розмінуванням, повертали безпеку для людей. Мої співчуття рідним, близьким загиблих", - додав президент.

За словами Зеленського, безпека є "головною мішенню для Росії".

"Знищувати безпеку, нести смерть і хаос - це все, що робить держава-терорист. І всі, хто допомагає Україні повертати безпеку, усі, хто зміцнює партнерства між країнами у Європі заради безпеки, заради спільної сили, усі, хто тисне на державу-терориста, - усі є захисниками миру. Я дякую кожному й кожній у світі, хто з Україною, хто підтримує наших воїнів!" - наголосив Володимир Зеленський.